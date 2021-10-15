減肥｜豆漿瘦身5大要點　最佳飲用時間搭配這水果清宿便更快瘦

總是苦惱身材線條不理想、卻又無法下定決心來一場魔鬼訓練運動菜單嗎？親愛的想減肥你可以從對的飲食上下手！高營養價值的「豆漿」被許多人視為減肥、健身聖品，就連小S、湯唯都是靠喝豆漿維持身材的呢～但到底該怎麼喝瘦最快？減重飲食的搭配上又有甚麼訣竅？專家指點「豆漿減肥」5大要點，你必須要知道！



1.餐前喝養出小鳥胃

豆漿由於富含豐富的蛋白質、礦物質鈣、鐵，不只能補足身體所需養分，更能增添飽足感！營養師便建議，豆漿建議在餐前喝，喝一杯的量即可，也能避免飲用過多引起脹氣消化不順，而餐前喝豆漿，也能抑制你的食量，讓你吃得少一點便可輕鬆養出小鳥胃。

無糖豆漿減肥5大重點你要知！特定時間飲能增加飽腹感更易吸收，輕鬆瘦不脹氣。（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 12

2.喝的時間也有講究

但除了餐前喝之外，平時喝豆漿的時間也有規則嗎？答案是當然有！專家提到，豆漿擁有豐富蛋白質，因此在腸道消化上比較慢，建議最佳飲用時間為早餐、晚餐前，以及運動後30分鐘至1小時內，這時間的消化、吸收最快，能有效地幫助身體吸收所需營養，也較不會造成腹脹的困擾。

3.一天要喝多少？

不光是喝的時間有講究，想瘦身每日的豆漿飲用量也要注意！營養師提醒，豆漿只能是減肥飲食中的配角，千萬不能當成正餐，且執行過程中也要選擇無糖、忌食高油、高熱量食物。在一日飲用量方面，也建議一天大約喝200到400ml，並且分餐喝、搭配飲食均衡！一段時間後你就會發現體態變得更輕盈緊實。

同場加映：減肥｜小S育三女仍然纖瘦 5句「無人性」減肥金句讓她堅持運動（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

4.香蕉+豆漿廢物清光光

光喝豆漿總是填不飽你飢餓的五臟廟嗎？你還可以加入這個減肥聖品！香蕉富含纖維素、維他命A等豐富營養價值，是促進腸道消化得好幫手！想要讓豆漿瘦身法更加速有感，你可以試者每餐打一杯香蕉豆漿，既能增加飽足感，同時還兼具口感、促進腸道蠕動，順便幫你清清宿便，小S也都是靠這杯怎麼吃也不怕胖。

5.養顏美容要喝黑的

雖然說一般白豆漿的熱量最低，但營養價值最豐富的則是黑豆漿！黑豆漿含有花青素，能有效抗衰老、養顏美容，改善痘痘肌問題～不過想用黑豆漿減肥的女還要注意，黑豆漿的熱量高於白豆漿，因此不建議餐餐喝，當然了，在飲用上也要以＂無糖＂為首要原則，才不會減重不成反破功喔！

同場加映：舒淇公開4大飲食減肥秘訣 把握黃金1小時大食甜品都可照瘦不復胖（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 23

同場加映：減肥｜韓人氣營養師用8個飲食關鍵 瘦身無需捱餓 3年不復胖（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 50

延伸閱讀：

減肥不成功竟是「便祕」惹的禍？專業醫生指點瘦身5大盲區，香水化妝品、久坐比不運動更致命

吃澱粉也能減肥？日本超夯「七號餐瘦身法」一週甩3公斤，「這類型」的人不適合

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】