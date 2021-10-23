膠戰S2︱Jeffrey魏浚笙志願做坑渠馴獸師超爆笑　背後原因極暖心

ViuTV遊戲節目《膠戰2》由Edan（呂爵安）＠MIRROR、Jeffrey（魏浚笙）、岑珈其、肥腸（徐浩昌）、阿正（黃正宜）及Hillary（劉沛蘅）擔任主持，6人之間的化學作用引發不少笑點，更感情要好組成「6膠」，令節目累積口碑，愈做愈有播到第二季。Jeffrey憑着男神級的帥氣外表，以及「中二病」的反差萌收獲大票粉絲，人氣媲美男團MIRROR，首集內容在時代廣場拍攝，最後關頭屬保安隊的193（郭嘉駿）＠ERROR緊捉怪盜隊的「逃生出口」關鍵人物，Jeffrey雖在被淘汰後復活但仍無計可施，最後卻成功以鎖匙及咒語通關，令觀眾好奇過程中到底發生了什麼，Jeffrey透露是製作組出手干預：「唔畀193箍住鎖匙出口。」



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至於在「古早Game霸王」一役，各人以「我的志願」為題需為自己構思一個五字之名，正當程人富選擇「乒乓波選手」、阿正選擇「韻律泳選手」、肥腸選擇「芭蕾舞蹈員」、珈其選擇「交通督導員」等常人能理解的志願後，麗英選擇「採耳收集員」雖為意料之外，Jeffrey選擇之「坑渠馴獸師」卻引發全場笑彈，紛紛以黑人問號臉質疑指：「咩志願嚟？成唔成立先？」令「爺爺」珈其發火護航：「志願就係佢鍾意做咩就做咩㗎啦！」Jeffrey在接受訪問時就暖心解釋非故意搞Gag，而是相當真心：「訓練啲老鼠曱甴喺個坑渠到唔好走出嚟，令廣大嘅市民都開心啲。」

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