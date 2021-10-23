拉闊演唱會︱Tyson Yoshi騷肌高清逐格睇　林家謙奪姜濤第一次

ViuTV周六（23日）晚播出集林家謙、Tyson Yoshi、MIRROR成員姜濤及Jer（柳應廷）黃金新生代男歌手陣容的《拉闊演唱會之風火雷電》，甫開場四子以各自的代表作包括林家謙的《神奇的糊塗魔藥》、Jer的《迴光物語》、Tyson Yoshi的《Stressed Out》、姜濤的《蒙著嘴說愛你》炒熱全場氣氛。其後由Tyson Yoshi打頭陣，穿上半露腹肌的半截運動風服裝登場，健碩腹肌及背肌若隱若現相當吸睛；在演唱《Christy》及《Something》後，他爽快說：「我諗過幾時除衫係最好，就而家除啦！」說畢就脫去上衣，曬出巨型胸肌及8嚿腹肌，令現場觀眾大飽眼福，尖叫聲不斷，氣氛很是狂熱。



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姜濤和林家謙演唱《難道喜歡處女座》，又特意為姜濤將歌詞改成金牛座；又演繹從未曝光的作品《有一種傳說》；及後姜濤透露二人的緣份早在3年前已經建立：「傳說中有一首歌，早過《一號種籽》（出道作）出現，我人生第一首歌係你（林家謙）監製，然後你嫌我懶音太多，不過而家好好多喇！」林家謙隨即問：「即係我拎咗你嘅第一次？」

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中場四子演唱C AllStar的《留下來的人》別具意義，然後Jer演唱今年的派台歌《砂之器》及《狂人日記》、Supper Moment的《等等》及Serrini的《Let Us Go Then You And I》，現場演唱實力被觀眾稱讚。最後四子合唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》、陳健安的《未知道》，並以陳奕迅的《致明日的舞》作結，就如歌詞「會更暖／會更光／我與你／永遠一起守望／會嘆氣／會怯慌／更看到／哪處可心安／成長的故事裡跟我一起盼望遠方／眼見你已發光／這個你已叫天清朗」。