拉闊演唱會︱Tyson Yoshi騷肌高清逐格睇　林家謙奪姜濤第一次

ViuTV周六(23日)晚播出集林家謙、Tyson Yoshi、MIRROR成員姜濤及Jer(柳應廷)黃金新生代男歌手陣容的《拉闊演唱會之風火雷電》,甫開場四子以各自的代表作包括林家謙的《神奇的糊塗魔藥》、Jer的《迴光物語》、Tyson Yoshi的《Stressed Out》、姜濤的《蒙著嘴說愛你》炒熱全場氣氛。其後由Tyson Yoshi打頭陣,穿上半露腹肌的半截運動風服裝登場,健碩腹肌及背肌若隱若現相當吸睛;在演唱《Christy》及《Something》後,他爽快說:「我諗過幾時除衫係最好,就而家除啦!」說畢就脫去上衣,曬出巨型胸肌及8嚿腹肌,令現場觀眾大飽眼福,尖叫聲不斷,氣氛很是狂熱。



點擊圖輯逐格睇Tyson Yoshi騷肌現場!

姜濤和林家謙演唱《難道喜歡處女座》,又特意為姜濤將歌詞改成金牛座;又演繹從未曝光的作品《有一種傳說》;及後姜濤透露二人的緣份早在3年前已經建立:「傳說中有一首歌,早過《一號種籽》(出道作)出現,我人生第一首歌係你(林家謙)監製,然後你嫌我懶音太多,不過而家好好多喇!」林家謙隨即問:「即係我拎咗你嘅第一次?」

中場四子演唱C AllStar的《留下來的人》別具意義,然後Jer演唱今年的派台歌《砂之器》及《狂人日記》、Supper Moment的《等等》及Serrini的《Let Us Go Then You And I》,現場演唱實力被觀眾稱讚。最後四子合唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》、陳健安的《未知道》,並以陳奕迅的《致明日的舞》作結,就如歌詞「會更暖/會更光/我與你/永遠一起守望/會嘆氣/會怯慌/更看到/哪處可心安/成長的故事裡跟我一起盼望遠方/眼見你已發光/這個你已叫天清朗」。