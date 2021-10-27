郭富城曬全家福慶祝56歲生日　熊黛林翌日賀結婚五周年不甘示弱？

昨日（26日）是天王郭富城的56歲生日，剛剛完成電影《掃毒3天大地大》拍攝工作的他與家人一起慶祝，方媛（Moka）趕在最後一刻於社交平台Post出一系列慶生照，並寫道：「老公生日大快樂！」而城城就留言：「謝謝大家對我的祝福。我也祝願大家身體健康、事事如意。」



郭富城與老婆方媛及兩個寶貝女一起慶祝56歲生日。（微博@方媛Moka）

相中所見生日會現場以金色氣球裝飾，拼成「AARON HAPPY BIRTHDAY」的字樣，其中一個生日蛋糕上更有城城一家四口的卡通公仔，而在全家福中，城城同老婆分別抱着細女同大女，兩位千金都穿上粉紅色公主裙，一家四口非常幸福！

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而今日（27日）就是熊黛林（Lynn）與郭可頌結婚五周年紀念日，Lynn Post出一張與老公的合照，並寫道：「五周年快樂！」相中所見Lynn搭住老公膊頭，一雙長腿十分吸睛！不過有網民留言道：「城嫂昨晚剛發生日快樂圖片，熊不甘示弱馬上蹭熱度」，但就有粉絲幫手反擊：「人家結婚5周年的日子，每年都發的，非要分個前前後後嗎」、「為啥不能發五周年秀恩愛」？其實城城生日與Lynn結婚紀念日只相差一天，而Lynn去年亦有Post相慶祝結婚四周年，Lynn與郭可盈弟弟郭可頌婚後誕下一對雙胞胎囡囡，不時都有在社交平台分享一家四口的溫馨合照！