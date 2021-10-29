余文樂留台近4年「一口台灣腔」意外讓內地粉絲心碎：整個變了！

【余文樂／台灣腔】余文樂，婚後長住台灣，日前拍影片分享自己的生活，不少中國網友卻發現余文樂，說話比過去多了很多的語助詞，捲舌也很不明顯，有著濃濃台灣腔。余文樂：「我也很怕它如果滲水啊，什麼的，然後那些畫就會受影響，所以也是有這個麻煩在啦。」



余文樂在片介紹生活點滴，說話時多了「這個、那個」等語助詞，他首次公開自己的工作室，只是中國網友卻發現，余文樂講話似乎出現「台灣腔」。余文樂有不少語助詞，像是「啊」、「嘛」等等，原本該捲舌的字都是輕鬆帶過，也讓影片上傳後，遭中國網友留言，說他的國語台灣味也太大了，還崩潰說在島上好好發展。

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余文樂出道20年，七年前接受中國媒體訪問時，講起國語詞句明顯捲舌，不過他2017年跟妻子王棠云結婚後，在台灣定居將近4年，腔調難免有影響。

中文老師陳良吉：「語助詞特別多，例如我們回答說你是學生嗎，那一般人會回答說是不是，但台灣人會說是啊對啊，我們在問人家說你看過電影嗎，我們一般回答我們看過，但台灣的人會回答我有看過，所謂的語言在地化，那一定會用當地人聽得懂，或者是習慣的方式去說。」發音詞彙的差異，容易因為相處的人及環境，而有所改變，只是余文樂，誠意滿滿開箱工作室，台灣腔調意外引發關注。

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