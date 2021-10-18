余文樂推自家製影片頻道　囝囝余初見首次正面亮相

余文樂下個月便踏入40歲，今日（18日）宣布為慶祝「奔四」而搞搞新意思，在YouTube開設自家製影片頻道，主打名為《Inside Out》的紀錄片式短視頻，讓觀眾全方位了解他的真實生活，而首波預告就見到其3歲大兒子余初見首次正面亮相，相當精靈可愛！



余文樂下個月「奔四」，特意開設影片頻道跟觀眾分享生活。（影片截圖）

余文樂表示，入行廿年一直扮演別人角色，覺得是時候做回真正的自己，決定製作一輯10集的紀錄式短視頻《Inside Out》，在自己的網上頻道分享一直以來想做的事情，包括工作、家庭、興趣、品味等，透過輕鬆方式讓大家了解余文樂到底是一個怎樣的人，以一句「just go with the flow」（順其自然）為宗旨。

跟朋友Camping拾回童真。（影片截圖）

原來余文樂一直以來最想做的是，嘗試過一晚camping（露營）的滋味，而在兩分鐘的預告片中，就看到他跟成班朋友去露營玩得不亦樂乎的畫面。另外仲有他跟家人相處的溫馨鏡頭，囝囝余初見首次正面出鏡，相信影片正式登場後，會看到更多父子倆的畫面。

點擊下圖睇余文樂囝囝正面照！

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余文樂表示：「過去20年很多時間裏面為工作而忙，覺得現在應該給自己有另一個選擇，工作還是要繼續的，但可以選擇跟以前不同的方式。我更想的是留在太太和一對仔女身邊，陪着他們成長；我不想錯失寶貴的光陰。當下也想滿足一下自己的喜好和興趣，一步一步的實現和享受，就如露營一樣，也許你會覺得最簡單不過的事，但對我而言卻是一件一直夢寐以求的樂事。這一切促使我在迎接40歲的時刻想做的一切」，首集影片將於本月26日在其YouTube頻道上架。

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