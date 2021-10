余文樂推自家製影片頻道　囝囝余初見首次正面亮相

余文樂下個月便踏入40歲,今日(18日)宣布為慶祝「奔四」而搞搞新意思,在YouTube開設自家製影片頻道,主打名為《Inside Out》的紀錄片式短視頻,讓觀眾全方位了解他的真實生活,而首波預告就見到其3歲大兒子余初見首次正面亮相,相當精靈可愛!



余文樂下個月「奔四」,特意開設影片頻道跟觀眾分享生活。(影片截圖)

余文樂表示,入行廿年一直扮演別人角色,覺得是時候做回真正的自己,決定製作一輯10集的紀錄式短視頻《Inside Out》,在自己的網上頻道分享一直以來想做的事情,包括工作、家庭、興趣、品味等,透過輕鬆方式讓大家了解余文樂到底是一個怎樣的人,以一句「just go with the flow」(順其自然)為宗旨。

跟朋友Camping拾回童真。(影片截圖)

原來余文樂一直以來最想做的是,嘗試過一晚camping(露營)的滋味,而在兩分鐘的預告片中,就看到他跟成班朋友去露營玩得不亦樂乎的畫面。另外仲有他跟家人相處的溫馨鏡頭,囝囝余初見首次正面出鏡,相信影片正式登場後,會看到更多父子倆的畫面。

點擊下圖睇余文樂囝囝正面照!

余文樂表示:「過去20年很多時間裏面為工作而忙,覺得現在應該給自己有另一個選擇,工作還是要繼續的,但可以選擇跟以前不同的方式。我更想的是留在太太和一對仔女身邊,陪着他們成長;我不想錯失寶貴的光陰。當下也想滿足一下自己的喜好和興趣,一步一步的實現和享受,就如露營一樣,也許你會覺得最簡單不過的事,但對我而言卻是一件一直夢寐以求的樂事。這一切促使我在迎接40歲的時刻想做的一切」,首集影片將於本月26日在其YouTube頻道上架。

