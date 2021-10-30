全民造星IV｜花姐組女版MIRROR揀定Edan擔當？　醫生咖喱靚絕全場

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》將於下周一（1日）播出，節目監製花姐（黃慧君）及女團經理人Wing（戴穎）今日率96強參賽者出席記者會，一眾囡囡更即席表演新版《前傳》，對比起9月第一輪淘汰賽，似乎都成熟了不少，面對觀眾和鏡頭都變得更自如；節目未播會場亦已經有零聲粉絲舉牌撐場，當中以193（郭嘉駿）＠ERROR的妹妹Michelle（3妹／郭嘉盈）粉絲聲勢最為浩大。花姐又以MIRROR成員作例，點名推選「女版Edan」莎莎（坂部佩莎）及「女版Lokman」Gao（沈貞巧）；而「新花姐」Wing推選咖喱（黃雅慧）及燒賣（曾業喬）；4屆主持強尼則推選Day（許軼）。點擊圖輯睇今日精選10大至Sharp女仔sss！

攝影：葉志明



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