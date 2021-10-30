MIRROR三週年｜12FC闊綽聯合應援極霸氣　彌敦道大型廣告牌響頭炮

男子組合MIRROR將在下周三（3日）迎來出道三周年的日子，當日鏡仔將於九展舉行《MIRROR BE 3 BIRTHDAY PARTY》；隨着偶像應援文化日漸盛行，大手筆應援計劃往往掀起話題，12位成員的粉絲應援會就集合力量辦了「MIRROR三週年12FC（Fans Club）聯合應援」，近日漸公開計劃詳情，首波應援為在旺角鬧市之彌敦道及豉油街交界掛上大型L字廣告牌，據悉各成員照片排位按抽籤結果排序，此應援寓意：「發現十二顆星正匯聚成一體，綻放更耀眼的光芒。」第二波應援則為必不可少的應援宣傳車，宣傳車將在9日期間（10月30日至11月7日）走勻港九新界，每日輪流在尖沙咀、銅鑼灣、旺角等鬧市停留，供鏡粉打卡，而正日當天將全日停留在九展。



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第三波應援則是命名為「緣份轉轉轉」的IG Filter，讓鏡粉可以隨時在社交媒體同樂。除了12個粉絲應援會的聯合應援，Jeremy（李駿傑）的粉絲專頁「Ninetales Jeremy」亦準備了名為「星夜號」的團體巴士應援。

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