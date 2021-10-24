何艷娟踏入三十大關繼續曬富貴　Staycation完再去貴價餐廳打卡

2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）兩年前與年長約40年的富商吳志誠宣布離婚後，據聞收到高達三億港元的贍養費，因此依然生活富貴過着衣食無憂的生活，早前有報道指她的新歡是一名身家過百億的神秘富商，比起前夫更加有錢！



何艷娟上周三（20日）踏入30歲。（IG：@katherine_hoyk）

何艷娟於上周三（20日）踏入三字頭，展開一連串的慶祝活動，不但去酒店食Tea，更在五星級酒店Staycation被一望無際的海景和晚霞包圍之下收大紮玫瑰花和六個蛋糕，但因為沒有公開一同慶祝的同伴，獲外界推測很有可能是該名富商新歡。今日（24日）何艷娟又再展開新一輪的慶生活動，在一間位於中環區的知名日本餐廳食飯兼又收生日蛋糕，據聞嘅餐廳人均消費至少要800港元以上，因此與她慶祝的人應該亦非富則貴。

何艷娟繼續過富貴生日。（IG：@katherine_hoyk）

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