張曦雯美國行睇大峽谷　出動棉褸仍不忘騷長腿：終於親眼看到了！

張曦雯（Kelly）上月與混血男友Mark一同參加好友婚禮而飛到美國，之後一直留在當地遊山玩水，經常在Instagram分享旅行的近況。日前Kelly參觀到位於亞利桑那州鳳凰城的沙漠植物園（Desert Botanical Garden），站在大大小小不同品種的花草樹木前隨意一拍就已經影出畫報一樣的靚相，獲網民大讚Kelly人比花嬌。



張曦雯站在大大小小不同品種的花草樹木前隨意一拍就已經影出畫報一樣的靚相。（Instagram：@kelllycheung）

今日（24日）她到大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）參觀，由於地勢較高，Kelly與之前身穿小背心的裝束不同，罕有地穿上一件棉褸，不過依然穿上短褲大騷一雙長腿。Kelly從高處望盡山下的景色時更看到歎為觀止：「終於親眼看到了大峽谷，連影相都影不出它有多美麗！ 」

張曦雯罕有地穿上一件棉褸，不過依然穿上短褲大騷一雙長腿。。（Instagram：@kelllycheung）

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