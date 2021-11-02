謝和弦莉婭萬聖節扮小丑：台灣人不是塑膠做的！染綠頭髮做青頭仔

謝和弦日前受邀與莉婭搞怪變裝玩起萬聖節特別企劃，因攝影師們獲悉他很喜歡小丑這個角色！也覺得全台灣應該只有他能夠完美呈現這角色！於是決定根據這角色來為夫妻倆量身打造屬於謝和弦的「小丑」及莉婭的「小丑女」！



兩人皆以哥德龐克為主軸穿搭，謝和弦的小丑造型，眼睛部位還有拆解零件的單眼相機輔助視覺，瘋狂的模樣，彷彿比任何人都還能看透一切事物。由於綠色是小丑的代表色，謝和弦頂著一頭綠髮大喊：「台灣人不是塑膠做的！」更加碼撂話：「對我的女人放尊重一點！」展現瘋狂一面。

【圖輯】點圖放大瀏覽謝和弦莉婭萬聖節扮小丑與小丑女👇👇👇

+ 1

莉婭這次也配合老公，接上小丑的綠色挑染髮一起現身！曾經表演過水箱逃脫的莉婭對鐵鍊這道具一點也不陌生，綑綁自己之餘還乾脆拿來當作道具武器，她利用鐵鍊區隔原先小丑女偏柔弱的形象，順間升級為剛硬的女漢子，妝感上化妝師也特別畫上黑色口紅，讓她與小丑一起霸氣使壞！

【同場加映】萬聖節藝人打扮｜李元玲扮小護士網民齊嗌想打針 歷年Cosplay同樣噴血（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

延伸閱讀：

小鬼沒有死！免費虛擬展亮點曝光 最愛香味永留存

跨年第一槍！陳昇抗癌成功曝喜訊「第27年的約定」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】