謝和弦莉婭萬聖節扮小丑：台灣人不是塑膠做的！染綠頭髮做青頭仔

謝和弦日前受邀與莉婭搞怪變裝玩起萬聖節特別企劃，因攝影師們獲悉他很喜歡小丑這個角色！也覺得全台灣應該只有他能夠完美呈現這角色！於是決定根據這角色來為夫妻倆量身打造屬於謝和弦的「小丑」及莉婭的「小丑女」！
兩人皆以哥德龐克為主軸穿搭，謝和弦的小丑造型，眼睛部位還有拆解零件的單眼相機輔助視覺，瘋狂的模樣，彷彿比任何人都還能看透一切事物。由於綠色是小丑的代表色，謝和弦頂著一頭綠髮大喊：「台灣人不是塑膠做的！」更加碼撂話：「對我的女人放尊重一點！」展現瘋狂一面。
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莉婭這次也配合老公，接上小丑的綠色挑染髮一起現身！曾經表演過水箱逃脫的莉婭對鐵鍊這道具一點也不陌生，綑綁自己之餘還乾脆拿來當作道具武器，她利用鐵鍊區隔原先小丑女偏柔弱的形象，順間升級為剛硬的女漢子，妝感上化妝師也特別畫上黑色口紅，讓她與小丑一起霸氣使壞！
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