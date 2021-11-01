膀胱癌｜孫德榮罹癌後悔未立遺囑　5個症狀似尿道炎血尿但唔痛

孫德榮2014年罹患膀胱癌，進行手術後裝上人工膀胱，如今得靠人工膀胱度日。上個月月底他突然身體不適住進加護病房，本月1號他透露當時在家拖了2天，病況嚴重到差點錯過黃金搶救期，由於已經在鬼門關走了2次，他則自省道歉說「我錯了」，並透露過年前將會立好遺囑。



孫德榮1號凌晨在Facebook上談起這次病況，他坦言自己太輕忽，在家中拖了兩天才就醫，直接住進加護病房，還差點錯過黃金搶救期。醫生更警告，只要發燒就不能拖，因為病毒很快會侵犯全身，他更透露這次頭暈3小時，「醫師說有可能是小中風...所以又做了頭部的核磁共振，結果是正常的！」

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孫德榮則被醫生下令住院，要求一定得做完10天的抗生素療程，由於已經在鬼門關走了2次，他則自省並道歉，「我決定乖乖地做聽話的病人，不要再讓關心我照顧我的人擔心，前面的做法我真的錯了，謝謝大家的諒解和支持，絕對不會再犯。」但因病情控制穩定，孫德榮決定把病床留給更需要的人，接下來7天都將到榮總報到。

最後，孫德榮則提到近期會把所有後續的事情和律師相關人員做一個最圓滿的計劃。此外，他也向《ETtoday》透露，過年前將會立好遺囑。

【圖輯】膀胱癌高危一族（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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