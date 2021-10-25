換命真相 | 穿越故事好啱睇懸念吸引　原來改變唔到命運先最好睇

無綫（TVB）電視劇《換命真相》1-5集劇評。



穿越時空的題材一直都有市場。之所以廣受歡迎，是因為每人都曾犯錯，亦幻想過，如果再來一次，我走了另一條路，結果會否不同呢？正因如此，穿越時空故事長做長有，觀眾代入主人公的視角，仿佛獲得了現實中不可能存在，一個改變過去的機會。電影《春光乍洩》中的一句：「黎耀輝，不如我哋由頭再嚟過。」飾演黎耀輝的梁朝偉往往會幻想，可能重頭再來過，同演何寶榮的張國榮的舊事，可以尢如粉筆字抹走，兩人或許會擁有美滿結局。

《換命真相》講譚俊彥回到過去，想改變命運。（IG：tammerz）

穿越題材一向有市場

《換命真相》講述譚俊彥（飾演時光）出意外後，天賜下一個重生的機會。他回到過去，力挽狂瀾，極力阻止大廈倒塌的悲劇，又希望拯救女友鄧佩儀（飾張旻），以及細妹蔣家旻（飾歐陽家純）。過去和現在互相交錯穿插，觀眾了解到，以往譚俊彥天真地以為老闆鄭子誠（飾Marco）是同自己企埋同一陣線，原來一早遭受背叛；他又怎料到，想揭穿地產商的陰謀，卻意外害死心愛的人。

又係鄭子誠。（劇集截圖）

譚俊彥看似從最開初就阻止了詭計誕生；跟手贏埋場賭局，氣勢上壓下了身為反派的地產集團大老闆林韋辰（飾Henry），又令蔣家旻免於被辭退。譚俊彥從過去的無知被動，搖身一變，變得主動有力，確是大快人心。也正如剛才所述，首周劇情給予觀眾一種爽快感，是穿越劇的獨有吸引之處。

林韋辰做大老闆好有款。（劇集截圖）

原來重頭嚟多次結局都一樣？

除此之外，第五集亦有驚喜。故事講到，蔣家旻沒有被炒魷魚，但她最後亦選擇了主動辭職，專心打理咖啡店。此外，譚俊彥阻止了報告曝光，但林韋辰還是生起了破壞主力牆的點子。

蔣家旻最後都係辭職，咁係咪回到過去都抵抗唔到命運巨輪的控制？（劇集截圖）

冥冥中，眾人還是循著相同的命運軌跡走去。到底譚俊彥的努力是否白費力氣？如果答案肯定，為何上天又要安排他回到過去呢？好似Robert Forst首詩《The Road Not Taken》咁講：「I took the one less traveled by, And that has made all the difference.」原來最諷刺的是，兩條路可能係冇乜唔同。而第五集帶來的這個懸念亦更有深度和戲劇性。

譚俊彥好正氣，但救人動機略嫌不足。（劇集截圖）

譚俊彥救人動機不足

不過美中不足，無論是過去抑或重生後，譚俊彥都心繫大廈倒塌的五條人命，不斷強調要救人。但就算他英雄主義上身都要講動機，或許劇集之後會為觀眾提供一個更充分合理的解釋。

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