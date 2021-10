換命真相 | 穿越故事好啱睇懸念吸引　原來改變唔到命運先最好睇

無綫(TVB)電視劇《換命真相》1-5集劇評。



穿越時空的題材一直都有市場。之所以廣受歡迎,是因為每人都曾犯錯,亦幻想過,如果再來一次,我走了另一條路,結果會否不同呢?正因如此,穿越時空故事長做長有,觀眾代入主人公的視角,仿佛獲得了現實中不可能存在,一個改變過去的機會。電影《春光乍洩》中的一句:「黎耀輝,不如我哋由頭再嚟過。」飾演黎耀輝的梁朝偉往往會幻想,可能重頭再來過,同演何寶榮的張國榮的舊事,可以尢如粉筆字抹走,兩人或許會擁有美滿結局。

《換命真相》講譚俊彥回到過去,想改變命運。(IG:tammerz)

穿越題材一向有市場

《換命真相》講述譚俊彥(飾演時光)出意外後,天賜下一個重生的機會。他回到過去,力挽狂瀾,極力阻止大廈倒塌的悲劇,又希望拯救女友鄧佩儀(飾張旻),以及細妹蔣家旻(飾歐陽家純)。過去和現在互相交錯穿插,觀眾了解到,以往譚俊彥天真地以為老闆鄭子誠(飾Marco)是同自己企埋同一陣線,原來一早遭受背叛;他又怎料到,想揭穿地產商的陰謀,卻意外害死心愛的人。

又係鄭子誠。(劇集截圖)

譚俊彥看似從最開初就阻止了詭計誕生;跟手贏埋場賭局,氣勢上壓下了身為反派的地產集團大老闆林韋辰(飾Henry),又令蔣家旻免於被辭退。譚俊彥從過去的無知被動,搖身一變,變得主動有力,確是大快人心。也正如剛才所述,首周劇情給予觀眾一種爽快感,是穿越劇的獨有吸引之處。

林韋辰做大老闆好有款。(劇集截圖)

原來重頭嚟多次結局都一樣?

除此之外,第五集亦有驚喜。故事講到,蔣家旻沒有被炒魷魚,但她最後亦選擇了主動辭職,專心打理咖啡店。此外,譚俊彥阻止了報告曝光,但林韋辰還是生起了破壞主力牆的點子。

蔣家旻最後都係辭職,咁係咪回到過去都抵抗唔到命運巨輪的控制?(劇集截圖)

冥冥中,眾人還是循著相同的命運軌跡走去。到底譚俊彥的努力是否白費力氣?如果答案肯定,為何上天又要安排他回到過去呢?好似Robert Forst首詩《The Road Not Taken》咁講:「I took the one less traveled by, And that has made all the difference.」原來最諷刺的是,兩條路可能係冇乜唔同。而第五集帶來的這個懸念亦更有深度和戲劇性。

譚俊彥好正氣,但救人動機略嫌不足。(劇集截圖)

譚俊彥救人動機不足

不過美中不足,無論是過去抑或重生後,譚俊彥都心繫大廈倒塌的五條人命,不斷強調要救人。但就算他英雄主義上身都要講動機,或許劇集之後會為觀眾提供一個更充分合理的解釋。

