韓女團Lovelyz突然宣布解散　不敵七年魔咒團體再添一隊

韓國女團Lovelyz於2014年出道，曾推出《Ah-Choo》、《Destiny》、《That Day》及《Twinkle》等人氣歌曲，在KPOP界以清純形象而受到喜愛，然而，今日（1日）卻突然投放震撼彈宣布解散，八位成員只得對象Baby Soul一名成員選擇續約，成員們之後逐一寫親筆信感謝歌迷粉絲一直以來的支持，不敵七年魔咒的團體再增添一隊。



Lovelyz今日（1日）突然宣布解散。（Twitter：@Official_LVLZ）

Lovelyz成員寫親筆信感謝歌迷粉絲一直以來的支持。（Twitter：@Official_LVLZ）

據韓國傳媒報道，Lovelyz的合約於本月16日到期，美珠、Kei、智愛、智秀、Jin、洙正及叡仁共七名成員決定不與Woollim續約，而Baby Soul則決定續約，但未知是否會以Solo女歌手身份回歸樂壇。Lovelyz對上一次推出音樂作品已經要數到去年9月，各成員都曾經在直播等渠道向粉絲透露曾向公司反映想回歸出專輯，但最後都不了了之。Lovelyz的官方Instagram於上周四（28/10）才剛剛舉行完Q&A環節解答粉絲的問題，令不少人期待以為團體快將推出新作品，如今卻突然迎來解散消息，令粉絲們傷心不已。

Lovelyz的合約於本月16日到期，美珠、Kei、智愛、智秀、Jin、洙正及叡仁共七名成員決定不與Woollim續約，而Baby Soul（左四）則決定續約。（Twitter：@Official_LVLZ）

美珠近期頻頻出演各大綜藝節目表現亮眼，更被「國民MC」劉在錫點名大讚有潛質，很有可能繼續往綜藝之路發展。（網上圖片）

按圖睇粉絲心中最可惜的突然解散韓團：