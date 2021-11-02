迪麗熱巴被爆鼻子變形超怪異　公開擇偶條件望對方要有上進心

內地人氣女星迪麗熱巴五官深邃且擁有高挑身材，受到不少人追捧，而一向活躍於微博的她不時上貼生活照同大家分享日常，近日就一連上貼三張「大吉大利」的照片，沒想到被網友發現其臉部非常不自然，特別是鼻子的部位，引起大家瘋狂討論。

迪麗熱巴外型出眾受到不少人追捧．（迪麗熱巴微博圖片）

身穿寬鬆便衣梳起中分馬尾頭的迪麗熱巴，頭上頂着一顆巨大的吉，而其左手同樣地捧着一顆吉，側面擺出pose表示:「大吉大利」非常可愛。側面照看起來輪廓分明與平常分別不大，但到正面照的時候，其鼻子形狀特別怪異，山根位置比起從前高而且更筆直，整體五官顯得非常不自然。而不少網友都覺得其臉部怪異總覺得不妥，原來在細看之下迪麗熱巴其實是用了美顏相機拍攝而已，濾鏡效果太強關係使她的鼻子變型，果真是一位搞怪的美少女。

迪麗熱巴的五官非常怪異。（迪麗熱巴微博圖片）

另外，29歲的迪麗熱巴感情世界亦受網友關注，近日在接受媒體訪問的時候就被問到其擇偶條件為何？她二話不說表示收入不重要，最重要是對方要有上進心且三觀方面要一樣，相信在未來日子迪麗熱巴一定會遇到真命天子。

迪麗熱巴希望另一伴要有上進心。（迪麗熱巴微博圖片）