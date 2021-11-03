台女星李妍瑾兒時遭親戚欺凌性侵「大哭被摀住嘴巴」媽媽被嘲妓女

台灣女星李妍瑾（李妍憬）2016年與計程車司機爆發互毆事件，演藝事業一落千丈，但近幾年來轉戰經營直播生意，副業發展有成。日前她透過直播公布尋人啟事，希望網友幫忙找失聯20年的恩人，結果短短1小時就找到人，讓她當場痛哭。



李妍瑾日前難得發長文，分享人生經歷，透露自己小時候遭親戚霸凌，甚至被鄰居性騷擾，還好有阿姨伸出援手，文章讓人鼻酸，李妍瑾表示「這篇寫了5小時，邊打邊哭」。

【圖輯】李妍瑾：「大哭被摀住嘴巴…」點圖放大看她facebook分享兒時被性騷擾經歷👇👇👇

+ 15

【圖輯】點圖放大看更多李妍瑾美照👇👇👇

+ 12

李妍瑾在facebook表示，「因為尋人事件，讓我找到阿姨，在此謝謝大家讓我20年來苦尋的阿姨一小時找到了，但沒想到阿姨現在竟然是知名佛畫家老師，還有很多學生，本來以為阿姨是家庭主婦，而今知道阿姨的身份，我自知我螢幕形象不好，不想影響到阿姨的名聲。」

李妍瑾說，認識阿姨時，才小學三年級，因父母離異，加上被親戚霸凌、性侵，因此阿姨對她百般照顧，「因為父母的離異，碎言碎語我就沒少聽過，說我媽是妓女，而我大哭只會被摀住嘴巴！我也沒跟大人說，所以在大家眼裡我是個離經叛道的小孩，殊不知連鄰居的伯伯因為我越長越高、腿長好看，偷摸我大腿屁股，我不能說！說了就好像我在亂說話，而張阿姨是一股暖流，沒有目的只是對我好。」

李妍瑾接著回憶，記得16歲說要當明星北上追夢，也是阿姨收留自己，後來對方懷孕，她不願意繼續打擾張阿姨的生活，決定故作堅強地離開，不料2人竟失聯了20年。

相隔20年後和阿姨聯繫上，阿姨對李妍瑾說很抱歉，「我說阿姨這不是妳的責任，妍瑾知道妳的愛與關心，阿姨問那時為何不說，她真的不想帶給阿姨困擾！李妍瑾也感動地說「直到現在阿姨還說要請我吃飯，我說阿姨我長大了，換妍瑾保護你，阿姨說，我之前看你發光發熱也就看著祝福著。」

延伸閱讀：

日本電車小丑殺人案！電車宅一個動作神救援 網大讚英雄

【本文獲「TVBS」授權轉載。】