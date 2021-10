張敬軒推出節目《軒公敲碗》　孖七仙羽摸酒杯底兼帶林明禎歎美食

即將於年尾舉行《Hins Live in Hong Kong The Next 20張敬軒演唱會》跨年演唱會的張敬軒又有新搞作,除了演唱會、新歌《On My Way》,日前他又於社交平台出post預告,下星期將會推出全新綜藝節目《軒公敲碗》,一眾網民紛紛留言表示期待。



帶「大馬女神」林明禎去食香港地道美食。

軒仔表示,《軒公敲碗》原來全為「餓咗勁耐」的fans而做,「因為之前一直有拍一個《天才遊童》嘅綜藝,內容係會去香港以外嘅地方拍攝。但呢一、兩年因為疫情關係,去香港以外地方拍攝都比較困難,《天才遊童》都暫停咗好一陣子,冇得睇。所以為咗滿足fans嘅願望,就有咗呢輯《軒公敲碗》嘅出現,而今次呢個綜藝全部都係喺香港拍攝。」節目取名靈感都是來自fans,軒仔及製作節目的「冤枉娛樂」主理人枉阿姐表示,「因為之前好多fans敲碗叫我哋出片,所以就改咗呢個名,每集節目會敲碗邀請不同嘉賓。」

軒仔跟梁祖堯、強尼及七師傅的一集名為《軒公不設防》,原來是要向前輩們致敬。

預告片中,劇透了一連五集的節目內容及嘉賓,包括帶「大馬女神」林明禎去食香港地道美食;孖「富貴KOL」雪姨去睇樓;同J Lou、Asha溜冰;微辣的「加蔥」食好嘢;請來梁祖堯、強尼、七仙羽(七師傅)齊齊吹水。提到拍攝溜冰一集時,軒仔自言小時候「踩冰好叻」,「但係好多年冇玩過啦,年紀又有大起上嚟,骨都脆脆地,哈哈。」另外,跟梁祖堯、強尼及七師傅的一集名為《軒公不設防》,原來是要向前輩們致敬,「樂壇文壇嘅大前輩霑叔(黃霑)、倪匡同蔡瀾以前有個節目叫《今夜不設防》,內容好廣泛,風花雪月人生經歷乜都有,所以都好想做番一個類似形式嘅清談節目向佢哋致敬,所以就請咗啲好朋友嚟,同梁祖堯、強尼佢哋吹吓水、摸吓酒杯底。」軒仔又笑說:「七師傅仲賜咗個名俾我,真係唔知好嬲定好笑。」 節目於星期二(2/11)晚上八時播出。

