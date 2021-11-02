韓綜《換乘戀愛》上月播完秒被內地抄襲　三環節疑全複製貼上捱轟

韓國戀愛真人騷《換乘戀愛》（환승연애）因為題材創新，邀請五對已分手的情侶展開同居生活兼重新進行配對的節目內容而早前成為韓國最Hit的話題之作，雖然已於上月底播放完畢，但在網絡上節目的討論度依然高企。沒想到，距離節目播畢事隔不夠一個月就已經被抄襲，內地近日推出一部名為《做朋友也沒關係》的戀愛真人騷，同樣找來幾對昔日的戀人同居，預告播出之後網民發現連遊戲環節都幾乎一模一樣，被網民鬧爆「100%複製貼上」。



韓國戀愛真人騷《換乘戀愛》早前成為韓國最Hit的話題之作。（網上圖片）

由芒果TV製作的《做朋友也沒關係》昨日（1日）公開節目三分鐘的預告，預告中顯示有三對已分手的情侶將在同一屋檐下重聚，但由在街上拖行李入宿舍，到聚在長枱聚餐，到按照節目組的信封，依序分享理想型兼讀出「來自前任的介紹信」，以及每人單獨接受訪問的鏡頭畫面都與原版《換乘戀愛》幾乎一模一樣，隨即引起大批網民質疑節目組沒有買版權抄到足：「又抄」、「根本複製貼上」、「一模一樣」、「大無語」、「太丟人了」。節目將於今晚（2日）正式首播。

《換乘戀愛》的宣傳海報。（網上圖片）

《做朋友也沒關係》的宣傳海報與韓版甚為相似。（網上圖片）

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