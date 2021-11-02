歐陽娜娜與范冰冰細佬范丞丞被爆秘戀半年　上月疑因愛的紋身洩密

現年21歲的台灣女星歐陽娜娜，上月底突然被爆與內地女星范冰冰的弟弟、兼男團NEXT成員范丞丞秘戀中，當時有指范丞丞疑為冧女方而在手臂上紋愛的紋身引起大批粉絲不滿，雖然范丞丞已透過工作室發聲明澄清紋身與歐陽娜娜沒有關係否認緋聞，但近日再有內地節目工作人員向傳媒爆料指，歐陽娜娜和范丞丞確實已拍拖半年，又指歐陽娜娜經常被男方捧在手心上而墮入情網。



歐陽娜娜外型甜美又氣質非凡，年紀輕輕在娛樂圈闖蕩已經緋聞不斷。（Instagram：@nanaouyang）

歐陽娜娜外型甜美又氣質非凡，年紀輕輕在娛樂圈闖蕩已經緋聞不斷，幾乎與她合作過的男星如竇驍、劉昊然、陳飛宇及張藝興等等都傳出緋聞，因此被外界稱作「最強發電機」。她與范丞丞於去年底合作《潮流合夥人2》結緣，兩人同樣於2000年出世，常常常像小學生般打鬧，歐陽娜娜又會仗將自己比范丞丞大一天而要求對方叫自己做姐姐。有粉絲發現范丞丞在節目上注意力總是放在歐陽娜娜身上，例如有次歐陽娜娜在倉庫找衣服險碰到旁邊堆得高高的箱子，范丞丞連忙扶好箱子，深怕她會受傷；更有一次一班節目主持去滑雪場，第一次接觸滑雪的歐陽娜娜非常緊張，而有滑雪經驗的范丞丞沒跟陳偉霆往更高處走，反而留在歐陽娜娜附近練習，見到歐陽娜娜獨自滑雪他也調整自己的速度而同時抵達終點。據聞，歐陽娜娜因為范丞丞的體貼，以及經常帶她吃美食、遊山玩水等等而動心，生日只相差一日的兩人更於今年6月一同約出去過生日。

范冰冰與范丞丞感情甚篤。（微博：@范丞丞Adam0616）

范冰冰與范丞丞感情甚篤。（微博@范丞丞）

范丞丞（右）曾邀歐陽娜娜（左）合作新歌〈I Don't Gotta Know〉，還曾合體公開表演。（網上圖片）

上月底范丞丞現身機場時，被粉絲發現手臂上多了一個蝴蝶紋身，由於蝴蝶的韓文為「Nabi」，讀音與歐陽娜娜的花名「娜比」非常類似，歐陽娜娜本人亦在Instagram的名稱稱自己為「nabi」，以及加上一個蝴蝶的圖案，因此令網民認為范丞丞的紋身是為了氹女方，疑想公開戀情，有粉絲非常不滿，甚至留言叫范丞丞「有本事紋大提琴啊你」，兩人戀情似乎相當不被外界看好。當時緋聞滿天飛，范丞丞第一時間透過工作室發出聲明否認，解釋手臂上的紋身其實是為了自己參演的作品《致命願望》而紋的，因為角色裘文東對他有特殊意義，又叫大家不要過份解讀。

范丞丞工作室解釋，范丞丞手上的紋身是為紀念新作《致命願望》。（微博圖片）

歐陽娜娜instagram自我介紹旁上有蝴蝶的圖案，正好與范丞丞的蝴蝶相和應。（微博圖片﹑nanaouyang＠IG）

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