Mnet再辦韓中日女團選秀節目　韓網民反應一面倒：又想造馬了？

韓國電視台Mnet自舉辦《Produce 101》系列選秀節目後捧紅不少偶像，可是這個聲稱由粉絲投票決定出道名單的節目，前年卻被爆出造馬。直至去年案件仍在審訊當中，製作人安俊英PD及監製金勇範甚至被判有期徒刑。可是日前Mnet竟宣布開辦節目《Girls Planet 999》，選出韓中日大型女團。

Mnet宣布開辦節目《Girls Planet 999》，但韓網反應一面倒。（Mnet）

Mnet日前公開《Girls Planet 999》練習生招募預告片，影片中提及，節目將與全球K-Pop平台「UNIVERSE」合作，進行全球性大型女團選秀。《Girls Planet 999》將通過招募韓國、中國及日本三地練習生，計劃打破語言隔膜，並組成女團出道。消息一出後馬上成為網絡熱話，大部分韓國網民反應一面倒，表示觀眾已對接二連三的偶像選秀節目感到煩厭，亦覺得Mnet已洗不走造馬的負面形象。

按圖睇因造假而慘被淘汰的練習生成員名單：

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《Produce 101》系列選秀節目大受歡迎，竟爆出4季都有造馬。（Mnet）

點擊觀看四個因《PRODUCE 101》系列而誕生的團體：