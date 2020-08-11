法院判《Produce 101》四季全造馬　Wanna One、I.O.I中共佔三人

誕生Wanna One和I.O.I等人氣限定組合的韓國選秀節目《Produce 101》，最終被法院裁定四季都曾黑箱作業，包括《Produce 48》和《Produce X 101》出身的IZ*ONE和X1更是全員靠造馬出道。韓國放送通信審議委員會（下稱：韓國放通審）也表示，對Mnet處罰史上最高罰金。

最終韓國法院宣判《Produce 101》四季全部都曾造馬。（Mnet）

《Produce X 101》首先爆出造假後，原定活動4年的X1，成軍第三個月就解散；然而《Produce 48》誕生的IZ*ONE則在短暫休息後，重新開始活動，預定將於下年4月解散。近日法院宣判節目四季都曾黑箱作業，除了第三及第四季的出道名單屬全員做假外，另外也公布第一季首輪淘汰賽造馬人數為4名、I.O.I出道名單造馬人數為1名；第二季首輪淘汰賽造馬人數為2名、Wanna One出道名單造馬人數為2名，推翻了早前安俊英PD否認的說法。

《Produce 101》第二季宣布Wanna One出道時，曾上傳與名單不乎的照片，當時Mnet解釋錯誤上傳草稿圖。（Mnet）

韓國放通審則表示：「該節目標榜『僅憑觀眾投票來決定團體中的最終（出道）成員』為放送特色，鼓勵觀眾付費投票，卻造假投票結果。不僅欺騙了觀眾，也妨礙了收集輿論意見的過程。」最終就連參賽者的努力也白費，由是非常嚴重的問題，因此將對Mnet處罰史上最高的金額，據悉Mnet有機會面臨最高1.2億韓元（約78.6萬港元）的罰款。

IZ*ONE是唯一仍在活動中的團體，人氣依然高企。（xsportsnews）

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