《PRODUCE 101》系列造馬細節全公開　第四季調包情況最嚴重

韓國MNET人氣選秀節目《PRODUCE 101》系列於去年爆出排名造馬醜聞，製作組安俊英PD等人除了被判監兼罰款外，負責製作節目的MNET電視台早前亦被罰款1.2億韓元的罰金。韓國放送通信審議委員會（下稱：韓國放通審）於今日（15日）公開《PRODUCE 101》系列的違規內容，顯示全四季的決賽直播所公開的出道人員均有被掉包的情況，意味着由節目所誕生的I.O.I、Wanna One、IZ*ONE及X1四個限定團都有憑造馬而出道的成員。

最終韓國法院宣判《Produce 101》四季全部都曾造馬。（Mnet）

《PRODUCE 101》和《PRODUCE 101》第二季同樣有兩次排名造假，包括第一輪投票和最後決賽的出道排名；第三季《PRODUCE 48》則只有一次排名造假，只在決定性的決賽出道排名中將淘汰者和出道者比排名掉轉；而第四季《PRODUCE X 101》則最嚴重，第一、三輪投票給決賽出道排名均有調包情況出現。

至於造假人數，早前已有報道稱第三季的出道名單均早就決定好屬全員造假，另外也公布第一季首輪淘汰賽造馬人數為4名、I.O.I出道名單造馬人數為1名；第二季首輪淘汰賽造馬人數為2名、WANNA ONE出道名單造馬人數為2名。

節目製作人安俊英PD及監製金勇範早前被判刑3年、罰款3600萬韓元。（Viu《K1頭條》提供）

因為造馬醜聞令原定活動4年的X1於成軍第三個月時宣布解散，而第三季誕生的IZ*ONE則在短暫休息後重新開始活動，預定將於下年4月解散。至於第一二季的I.O.I及Wanna One均早已結束活動並解散。然而，有不少網民依然認為韓國放通審應該至少公開真正的出道名單，還因決賽黑箱作業而無緣出道的練習生一個清白。

點擊觀看四個因《PRODUCE 101》系列而誕生的團體：