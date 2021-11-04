61歲何家勁獲封單身筍盤原來已婚？　回應被催婚：女兒都比你大了

現年61歲的何家勁當年在劇集《包青天》中飾演風度翩翩的護衛展昭，至今仍是經典，他更被譽為歷代「最靚仔的展昭」，成功迷倒不少粉絲！近年何家勁已經淡出娛樂圈，轉戰內地發展，還投資開設「勁家莊」，專心打理健康食品生意，更有傳他身家過億。而何家勁亦不時拍片分享自己的日常生活，日前他就上載了一段短片介紹美食，當中有網民留言催婚，但何家勁竟然自爆囡囡已經好大個，即時掀起網民熱議！



近年何家勁已經淡出娛樂圈，轉戰內地發展的他還投資開設「勁家莊」，專心打理健康食品生意。（影片截圖）

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片中身穿橙色運動裝的何家勁剪了一頭清爽的短髮，打扮非常年輕，狀態Fit爆，他一邊品嘗美食，一邊對着鏡頭大讚好味，更叫一班粉絲有機會一定要試一試，他還在評論區留言同網民互動，當中有人問道：「何！為什麼還不成家！」，而何家勁就答道：「女兒都比你大了」，引來大批粉絲留言追問，但他之後就未有再回覆。

有網民留言問何家勁點解唔結婚，但他竟然答道：「女兒都比你大了」，即時掀起網民熱議！（網上截圖）

何家勁曾與李婉華拍拖三年，但最後因聚少離多而分手收場。（影片截圖）

外形出眾的何家勁至今仍是不少人心目中的男神，過往他曾與李婉華拍拖三年，雖然最後因聚少離多而分手收場，但李婉華就大讚男方很上進，而且十分孝順、努力同節儉。而何家勁最廣為人知的就是在拍攝劇集《不了情》時對高金素梅一見鍾情，直至1992年兩人再度合作拍攝《緣》時正式開始交往，兩人一度論及婚嫁，可惜仍分手收場。多年後何家勁曾公開表示依然深愛女方，更指雙方有個浪漫承諾：「如果60歲時，彼此都沒嫁娶，就在一塊共度餘生。」不過如今60歲之約已過，雙方沒再傳出任何往來密切的消息，而何家勁的感情生活成謎，由於他從未公開過結婚的消息，外界一直認為他至今都是單身，但他突然自爆有個女，惹來粉絲猜測他隱婚生女。

何家勁與高金素梅曾有60歲之約。（視覺中國）

2003年李婉華婚後隨夫移居加拿大溫哥華，自此淡出演藝圈，兩人育有一個女及一對孖仔，大女Natalie已經18歲。（IG@anitayuenwahlee）