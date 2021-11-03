Angelababy新相網民唔認得　撞樣阿嬌和郭富城太太方媛猶如親姊妹

撰文：趙允琳
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現年32歲的Angelababy（楊穎）擁有四分之一的德國血統，因此五官標致外形出眾，初初出道時就已迷倒不少粉絲，就算現時已成人母依然是大家心目中的女神級人物兼完美「整容模板」，她素顏的模樣更是令人讚歎連連。雖然網民經常在不少網紅身上見到模仿Angelababy的影子，近日卻在Angelababy身上見到他人的影子，大呼認不出她就是Angelababy本人！

Angelababy五官標致外形出眾，至今仍是不少人心中的女神。（Instagram：@angelababyct）

Angelababy昨晚（2日）在Instagram上載一張新照片，她保持高冷表情望向鏡頭擺起招牌七三面，但未知是妝容的變化，還是濾鏡落得太重的緣故，照片中的Angelababy看起來比之前有點不一樣，不少網民都表示第一眼看不出是誰，有聲音指她乍看有點像阿嬌（鍾欣潼），更有不少網民覺得她與郭富城的太太方媛（Moka）更加相似，令人聯想起兩人早前不約而同穿上鮮黃色的公主裙，愈看愈像孖生姊妹。

Angelababy上載一張新照片，卻有不少人表示唔認得。（Instagram：@angelababyct）
郭富城的太太方媛一直被外界指與Angelababy有幾分相似。（方媛＠微博）
似唔似阿嬌？（微博@霍汶希Mani）

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