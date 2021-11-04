吳啟華抖音與雷宇揚林韋辰齊炫富　曬罕有迪通拿家藏逾40隻勞力士

吳啟華近年留在內地發展搵真銀，更跟潮流開抖音找來圈中一班好友為他拍片宣傳，短片內容都很多元化，又玩魔術又打功夫，更親解自己決定北上發展的原因和大聲宣揚對祖國的愛，因此深得內地粉絲的支持。昨日（2日）他上載一條新影片，找來好友雷宇揚、林韋辰及程東(大軍)重演《賭俠》中的橋段，更順便曬曬自己的私伙名錶珍藏。



估唔到吳啟華啲衫咁貴！（吳啟華微博照片）

影片中一開始，吳啟華指向雷宇揚手上的錶表示：「這個是勞力士（Rolex）！」此時身旁的林韋辰伸出自己手上的名錶，吳啟華見到這隻約價值30萬的錶吃驚道：「傳說中的綠迪（綠面迪通拿）！」突然間，於電影《賭俠》中飾演獨眼「大軍」的程東推開門，吳啟華等三人馬上遮蓋自己身上的名錶，程東再重演一段《賭俠》使用特異功能的名場面，窺探到吳啟華身上藏有一隻炒價約50萬的熊貓地通拿，馬上指着他：「你！拿出來！」可謂是另類的曬命影片，令不少網民慨歎三人都對於名錶很講究。

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吳啟華出道多年以來外表樸實，但其實他在裝身方面比他人更講究，他曾經在節目《Tiger's Talk》上自爆自己非常貪靚，會豪花一百幾十萬港元來買衣服，同時他亦很喜歡儲名車和名錶，不但擁有四架名車，亦最少珍藏了超過40隻Rolex，而他其中一隻最貴的是勞力士的Yacht-Master糖果，據知鑲了40粒寶石加一粒12點位的三角鑽，由於外表很像糖，所以又俗稱「糖果圈」。

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