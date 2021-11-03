張敬軒被林明禎撒嬌搞到面都紅晒：哥哥學會了好多講話甜甜的方法

張敬軒近日在YouTube推出新綜藝節目《軒公敲碗》，昨晚（2日）播出的第一集請來馬來西亞女神林明禎做嘉賓，兩人不但一齊歎茶餐廳地道美食，又齊齊去小食店體驗組店員賣魚蛋。軒仔更節目中頻頻向林明禎學習如何撒嬌，女神一示範就連軒仔招架不住笑到見牙唔見眼，忍不住大呼：「你話攞命唔攞命！」



張敬軒第一集《軒公敲碗》請來馬來西亞女神林明禎做嘉賓。（YouTube：張敬軒 Hins Cheung）

張敬軒不斷被林明禎氹到笑得見牙唔見眼。（YouTube：張敬軒 Hins Cheung）

林明禎在節目中全程用廣東話對答，更因為唔鹹唔淡的廣東話搞出不少烏龍，例如一見到對方就叫他「軒公」，軒仔叫她可以不用叫自己軒公，明禎隨即改口叫「軒公公」，不過此舉卻氹到軒仔非常開心。林明禎笑言自己一直是張敬軒的粉絲，因此表示不介意食澱粉質等肥膩食物，因為「為咗你我可以」，軒仔在旁邊聽到馬上面都紅晒：「每一句都甜到入心！」

林明禎因為唔鹹唔淡的廣東話搞出不少烏龍。（YouTube：張敬軒 Hins Cheung）

張敬軒覺得林明禎非常可愛。（YouTube：張敬軒 Hins Cheung）

軒仔坦言林明禎是自己的女神，所以邀請對方做嘉賓是「自肥」，更不斷被林明禎可愛又不造作的性格迷倒，見到她水汪汪的眼神更好奇問了她一句：「點解你對眼識發光咁靚嘅？」林明禎害羞望着軒仔笑稱：「因為我看到你！」軒仔開心到要用手掩面，更叫大家要學嘢！製作組隨即叫他學一次撒嬌，不過他的版本卻看到人非常尷尬，連幕後都看不過眼，加上「以下內容會讓人感到不安」的字眼！

軒仔見到林明禎水汪汪的眼神好奇問了她一句：「點解你對眼識發光咁靚嘅？」（YouTube：張敬軒 Hins Cheung）

林明禎害羞望着軒仔笑稱：「因為我看到你！」（YouTube：張敬軒 Hins Cheung）

節目播出之後，林明禎在Instagram感謝軒仔：「謝謝敬軒哥哥帶我吃好多香港美食！還有軒公演唱會我要去~~~」軒仔隨即回覆「撒嬌」導師表示自己學到了不少：「謝謝明禎妹妹！哥哥學會了好多講話甜甜的方法！」

軒仔笑言自己學到了很多講話甜甜的方法。（YouTube：張敬軒 Hins Cheung）

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