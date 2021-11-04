許秋怡靠一首歌紅足30年　孖王書麒內地登台密密賺傳身家過億

張智霖（Chilam）近期因為參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》而再度人氣急升，不少粉絲都大讚他依然有型靚仔，歌唱實力亦備受肯定。而當年一出道就被安排與Chilam合唱《現代愛情故事》的許秋怡，其實也已經在內地發展多年，有傳她每個月登台演出密密賺，月入近百萬，身家早已過億！



許秋怡與張智霖（Chilam）合唱的《現代愛情故事》至今都是經典金曲。（影片截圖）

許秋怡在1991年正式出道，當年她與Chilam合唱《現代愛情故事》一曲成名，兩人隨即推出合唱專輯，勇奪雙白金唱片銷量，除了《現代愛情故事》之外，《片片楓葉情》亦成為合唱Hit歌，至今都是經典金曲。其後兩人各自發展，許秋怡曾在香港及台灣兩地推出過唱片，而在1997年之後她就未有再出過新碟。除了唱歌之外，許秋怡亦有拍劇，當中以《西遊記》中紅孩兒一角最為人熟知。

許秋怡曾在劇集《西遊記》中飾演紅孩兒。（影片截圖）

雖然許秋怡已經逾廿年沒有出唱片，但就經常到內地登台演出，多年來她與王書麒密密登台，有報道指許秋怡每個月到內地大小城市演出15場，月入近百萬，坐擁過億身家，最高紀錄在東莞周邊城鎮巡迴演出，足足唱了一個月。雖然兩人曾在接受訪問時否認，但就直認工作不斷，並指一個家庭有很多日常生活開支，所以不能只計收入來估算身家。作為首批巡迴內地登台的藝人，許秋怡同王書麒儲落上千位經理人的電話，隨時準備接Job，長做長有！

許秋怡同王書麒經常在內地登台演出。（微博@許秋怡MapleHui）

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不過自從2003年囝囝王綽枬（Cody）出世後，許秋怡同王書麒為照顧兒子，安排演出時會互相協調，兩人各唱半個月。早前Cody中學畢業，許秋怡特別趕回香港，見證兒子人生重要時刻，畢業於拔萃男書院的Cody自小品學兼優，穿上畢業袍的他高大靚仔，外表清秀，一家三口合照非常溫馨。雖然許秋怡已經53歲，但仍保養得宜，皮膚白滑，兩母子似足姊弟！

許秋怡同王書麒早年不時帶囝囝Cody出席活動。（影片截圖）