謝和弦網紅老婆莉婭「坐正」6個月後突小產自責　網民：現眼報

莉婭今年4月跟謝和弦登記結婚，日前驚爆小產，她愧疚發文：「今天才知道自己懷孕，但已經自然流產了…我真是個狀況外的糊塗媽媽。」



她說一開始以為是月經遲到，1號發現月經報到，有點出血，「但人很不舒服，肚子滿痛的，頭也很痛還一直很想吐，老公有說會不會是懷孕了，我還說『應該不會吧』，結果今天排出一個大大的血色東西。」

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當下她覺得不太對勁立即就醫，驗孕顯示2條線，台灣醫生照完超聲波後告知可能是流產，她自責地說：「原來我這一個多月來是個孕婦，又上山又下海的我在幹嘛？」

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莉婭facebook全文：

我是謝搖滾的糊塗媽媽😱

我以為是我月經遲到比較久

昨天感覺月經終於來了有點出血

但人很不舒服肚子蠻痛的頭也很痛還一直很想吐

(老公有說會不會是懷孕了！我還說應該不會吧😝)

結果今天排出一個大大的血色東西⋯

我覺得自己好像不太對勁😅

立馬去看婦產科

照了超音波子宮內膜還很厚⋯

醫生說可能是流產了喔😨

然後驗孕顯示兩條線

原來我這一個多月來是個孕婦🤰🏻

(又上山又下海的我在幹嘛😳)

今天才知道自己懷孕

但已經自然流產了⋯

醫生說她覺得我很厲害

我應該很不舒服怎麼這麼能忍痛⋯



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