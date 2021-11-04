余思霆介紹蘭嶼潛水點　性感比堅尼惹朱敏瀚呷醋：天氣冷了添衣囉

2017年華姐冠軍余思霆（Stitch）去年10月返家鄉台灣為TVB拍攝旅遊節目，早前她與梁凱晴在主持的節目《涼浸浸去旅行》中介紹了多間民宿，成功吸引不少觀眾收看。除了拍攝節目之外，Stitch亦積極經營自己的YouTube Channel，日前她就上載了5日4夜蘭嶼之旅的短片，以比堅尼上陣的她大派福利，畫面十分養眼！



余思霆（Stitch）與梁凱晴主持的節目《涼浸浸去旅行》吸引不少觀眾收看。（電視截圖）

不少粉絲都留言大讚Stitch身形Fit爆，性感指數爆燈，但Stitch男友朱敏瀚（Brian）似乎就呷醋，他留言道：「天氣冷了，添衣囉。」而Stitch就回覆道：「還有墾丁的影片跟照片還沒發～所以還有泳衣。」兩人在社交平台隔空打情罵俏，羡煞旁人！其實Stitch與Brian已經有一年沒有見面，不過早前Brian就透露女友應該會在今個月返港：「佢更改咗好多次，我都唔敢答實，因為佢喺嗰邊幫J2拍節目，又有拍劇，已經一年冇見，經常有FaceTime，好彩唔使寫信。（返嚟會同佢去邊？）會同佢去主題樂園，因為佢好鍾意。」希望他們快點團聚吧！

Stitch與男友朱敏瀚已經成年冇見。（視覺中國）