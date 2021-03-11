全國人大代表建議劣跡藝人懲戒滿後可復播作品　范冰冰有望復出？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-11 09:30

近年有不少藝人因為失德行為而被封殺，逃稅﹑出軌﹑偽造假學歷﹑代孕棄養等，引起全國人民的關注。正因為明星們有影響力，而他們所犯的行為有錯誤性，因而內地對這一些劣跡藝人實行一套管理方法。除了被封殺之外，早前還公布一系列措施，將根據情況輕重以及危害程度作出懲戒。但就在近日舉行的全國人民代表大會上，全國人大代表中國電視劇編劇工作委員會副會長趙冬苓，就對劣跡藝人的懲戒期措施，作出了建議同補充。其中講到懲戒期滿後，藝人之前受牽累的作品可以復播，不禁令大批網友認為范冰冰有望全面復出。

趙冬苓就對劣跡藝人的懲戒期措施作出了建議同補充。 (影片截圖)

在這幾年有不少一線明星頻頻犯錯失德，2018年范冰冰被踢爆涉及偷稅逃稅案，經過國家稅務總局的調查之後，她需補繳8.8億餘人民幣的罰款。雖則補繳了但其仍然被全面封殺，所主演的影視作品播出遙遙無期，至今仍未能全面復出，只是偶爾出席時尚活動為雜誌拍攝而已。

2018年高雲翔被爆在澳洲性侵一名女子被捕，其好好先生印象受損，同范冰冰一起主演的電視劇《巴清傳》胎死腹中。而事後經過多次的審理後，去年有宣判裁決結果，他被控的所有罪名全部都不成立，被判無罪並獲當庭釋放。雖然無罪但他的形象已經不討喜，所以回國之後亦沒有復出機會，至今仍然難見到他出現在鏡頭前。還有吳秀波被爆亂搞男女關係﹑鄭爽在美國找代孕想棄養一對子女等等，他們的行為令全國人民咋舌，所以全被封殺復出無望。

范冰冰同高雲翔主演的《巴清傳》有望復播？ （《巴清傳》微博圖片）

眼見藝人屢屢失德，中國演出行業協會就在今年發布一則《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，刑出多個從業規範的程序，其中在第四章「辦事程序」第十五條中，明文列出將根據情況輕重以及危害程度，分別實施1年、3年、5年和永久等不同程度的行業聯合抵制，並且會進行批評教育，取消行業內的各項榮譽，這些措施可單獨實行，也可合併實行。這一項措施將在3月1日起實施。

就這一項措施延伸的說明，全國人大代表趙冬苓就懲戒期措施作出了建議同補充，她表示中宣部對劣跡藝人的措施已經給予了答覆同規劃，揚言在行業內已經有一些專業協會成立道德懲戒委員會：「可能根據他們犯錯誤的程度，規定不同的懲戒期。那懲戒期滿之後有可能劣跡藝人能夠重返演藝市場，那麼受他們牽累的這些作品也能夠播出。但是劣跡藝人犯的錯誤比較嚴重就退出演藝市場了，受牽累的作品可能就要考慮，比方說重拍﹑換頭，比方說像劣跡藝人本人進行索償。」

吳秀波﹑鄭爽目前仍遭封殺中。（鄭爽微博圖片﹑視覺中國）

雖然現時並沒有公開如何界定劣跡藝人封殺的時效期，但眼見范冰冰仍然可以出來出席活動﹑拍攝雜誌等，有網友就猜測她應該不會被永久封殺，可能在等懲戒期滿後就全面復出，其主演的《巴清傳》有望復播。而有網友則認為鄭爽有機會被劃分為較嚴重的劣跡藝人，想全面復出謠遙遙無期。

范冰冰有望復出？（范冰冰微博圖片）

另外，在全國人民代表大會上，廣東國鼎律師事務所主任朱列玉就建議，將明星「一次吸毒，終身禁演」寫入法律法規中，整治明星涉毒亂象，促使娛樂圈形成不敢涉毒的良好風氣。

朱列玉建議，將明星「一次吸毒，終身禁演」寫入法律法規中。（中國新聞周刊）

而這一項建議不禁令網友想到多位曾吸毒的明星想復出根本就不可能了。就好似房祖名﹑柯震東，二人在2014年於北京被查獲吸食大麻而遭到刑事拘留，因此二人的演藝事業全面受挫，房祖名退居幕後工作，甚少出現在公眾場合。而柯震東就將重心放在台灣發展，近年亦出演了多部電影如《再見瓦城》﹑《報告老師！怪怪怪怪物！》等，但聲勢已經不及從前。如今朱列玉給予的建議更令柯震東無望再回到內地發展演藝工作，不禁令大家覺得等同將他「賜死」。

柯震東想回內地發展已經不可能了？（視覺中國）

還有張耀揚在2014年在北京因涉嫌吸毒及藏有大麻被捕﹑歌手李代沫2014年同友人在北京住所吸毒被捕﹑歌手陳羽凡在2017年因吸毒被捕，他們統統被列入為劣跡藝人名單中，至今甚少有作品推出或出現公開活動。