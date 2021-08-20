范冰冰被偶遇零修圖真面目曝光　髮量超驚人惹網友羨慕

內地女星范冰冰因在2018年捲入偷稅逃稅風波重挫形象，雖然已被要求繳交罰款就可免刑事責任，但仍然遭到業內全面封殺，復出之日仍然遙遙無期。雖然演藝事業遭到停滯，但她卻轉向美容業發展做得有聲有色，以自己為生招牌深受年輕人歡迎。

而暫時脫下明星光環的她亦多了時間外出與友人聚會，近日更被網友在北京偶遇其與友人一起飲下午茶，在沒有修圖的情況下真面目曝光，顏值仍然出眾而且髮量還相當驚人，令不少網友非常羨慕激讚根本是永遠的女神。

范冰冰仍然遭到業內全面封殺 。（范冰冰微博圖片）

從網友捕捉的范冰冰可見，其身穿粉紅色長裙配球鞋打扮相當優閒，端莊地坐在梳發上與友人聊天，而她一頭長長的烏黑亮髮特別吸睛，猶如瀑布般順滑而落，髮量驚人到讓不少網友羨慕。另外，她還被網友影到將長髮挽起了髮髻，清楚地展露了其容顏，在沒有修圖的情況下，其美貌仍然絲毫不減，不禁讓大家激讚「感覺她能美到一百歲」﹑「這個髮量我兩輩子加一起差不多」等，絕對是永遠的大美人。

范冰冰的髮量相當驚人。（微博圖片）