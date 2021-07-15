范冰冰復出動作頻頻未有起色　開新公司獨立營運全面轉型做老闆？

內地女星范冰冰自2018年捲入「陰陽合同」涉逃稅風波後，演藝事業就一落千丈，雖然事後補繳稅款﹑罰款，但她仍然未獲全面解禁。眼見演藝工作尚未有起色，范冰冰就全力專注發展個人美容品牌，近日其創立的「Fan Beauty Secret」就發布最新消息，確認不再同其他公司合作將獨立營運，而且還擴充業務至服裝販售、演藝經紀事務等，不禁令大家猜測她似乎要全面轉型專心做老闆。

范冰冰至今仍未全面復出。（李冰冰微博圖片）

根據范冰冰在微博貼文指出，「Fan Beauty Secret」與其他公司已經結束合作關係，此後所有的營運權將由新公司「范美麗（北京）化妝品貿易有限公司」經營。而且其公司除了經營美容業務之外，網友根據「天眼查」查見，范冰冰的公司業務將擴充至服裝﹑文化經紀業務﹑演出經紀業務等，經營模式相當多元。

范冰冰將獨立營運公司。（范冰冰微博圖片）

而開設新公司獨立營運，范冰冰亦有感而發向支持者喊話：「想努力帶給你們的，是美麗，也是美力。那是一種可迎萬難、可抵歲月漫長的恆久力量。人生海海，這次重新揚帆出發，在這裡，我們終會遇見！」另外，亦有傳出是次范冰冰獨立營運公司是要同前男友李晨切割一切關聯，因為之前曾傳「Fan Beauty Secret」李晨是股東之一。

范冰冰同李晨在2019年分手。（李晨微博圖片）