何雁詩鄭俊弘補擺婚宴獲閨密團「SÏXTERS」力撐　獨一人未能到場

何雁詩閨密團「SÏXTERS」，包括賴慰玲、陳嘉寶（Anjaylia）、Cheronna（吳嘉熙）、蔡思貝、陳瀅，其中Anjaylia因為大肚無做姊妹團，不過她依然有出席婚禮，而陳瀅則仍在加拿大未能到場，但上年何雁詩鄭俊弘結婚時她是有份做姊妹的，至於其餘三位賴慰玲、Cheronna和蔡思貝則齊齊做「姊妹」。

今年年頭蔡思貝30歲生日齊人慶祝。（IG：sisleychoi）

娛樂圈好多人覺得好複雜，明爭暗鬥個個係競爭對手，但其實都有唔少真心好友。蔡思貝、陳瀅、賴慰玲、陳嘉寶、Cheronna（吳嘉熙）同何雁詩相識多年，感情要好，之前齊齊做何雁詩婚禮姐妹團成式成立「SÏXTERS」。

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