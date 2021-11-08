黃明志NFT賣歌吸金量驚人！3小時勁賺咁多錢嚇親：一覺醒來變富翁

黃明志與陳芳語合唱的〈玻璃心〉在YouTube上已超過兩千萬的觀看次數，近來他也跟上潮流將作品放到NFT的交易平台上，沒想到短短三小時就售完，讓他狂賺84萬9880元美元。



黃明志把〈玻璃心〉以及特地為NFT創作的歌曲〈Go NFT〉等放到NFT的交易平台上，結果限量100首的〈玻璃心〉在短短三小時就賣光，讓他賺進84萬9880元美元，他自己也嚇到不知所措，「一覺醒來我變成了大富翁」。

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不過黃明志承諾過這些錢不會把它轉換成真實世界流通的貨幣，會繼續以虛擬貨幣的方式保存在區塊鏈上，因為他只是想用這些作品，來對抗這個世界銀行。

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