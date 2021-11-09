金剛台灣地址外洩！被廠商突襲衝上門　小嫻罕動怒FB發長文洩憤

小嫻與金剛本來在墾丁大街擺攤賣雞翼，賣到現在已開啟冷凍宅配服務，而兩人在社群也接了不少業配活動，不過7日晚間小嫻發文吐露讓她傻眼的情況，因為有廠商直接殺到他們住處談合作，忍不住直呼「到底是誰告訴你我們住哪裡？」！



小嫻在FB發文驚曝「拜託！各位廠商『請』不要直接來家裡找我們，拜託！真的傻眼」，而且對方是在沒有事先告知的情況下，就直接來家裡，把車停在門口，還是在他們直播的時候，小嫻怒斥「到底是誰告訴你我們住哪裏？？這樣真的會造成我們的困擾」，因為她覺得「我們的家是我們的私人空間，平常在家就是不想被打擾，假日是我們在家休息放鬆的時間」。

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小嫻更提到當下金剛人太好，不好意思拒絕合照要求，「如果是我，會馬上請你離開，不管你名片頭銜是什麼」，最後小嫻也表示之後會關閉私訊，任何人談合作請先聯絡經紀人，也拜託大家不要打聽他們住在哪，給他們一點私人隱私空間。不過貼文之後已被刪除。

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