金剛賣40蚊隻雞翼被嫌貴仍訂單爆增　小嫻大呻：忙到無時間去廁所

金剛與小嫻在墾丁大街擺攤賣雞翼，常常一推出就很快賣完，最近他們在臉書宣告可以透過網路訂購冷凍宅配到府，吸引不少網友訂購，不過有網友覺得一支雞翼要賣台幣40元嫌貴。金剛則用直播回應，透露產品真材實料純天然，一度激動落淚。近來遇上中秋假期訂單爆增，小嫻今也透露隱憂。



小嫻今（22日）透露，近來訂單爆增，昨天整晚都在想著爆量的訂單，「第一次回覆這麼大量的訊息有一點手忙腳亂，如果有得罪還請多多包涵」。她表示，從烹煮食材到出貨、客服等等，全由她與金剛兩人獨立完成，為了顧及品質因而每天出貨量有限，「不可能隨便煮一下就給你們」。

小嫻無奈表示，像今天一早她們7點就起床忙，金剛負責煮雞翼她則忙著當客服回覆，更直言突然發現當客服不容易，忙到根本很難有時間吃東西、上廁所。

小嫻在社交平台大吐經營雞翼副業的辛酸。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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由於訂單量爆增，小嫻也將網友們常問的問題寫在官網，「小嫻阿姨年紀大了脾氣又不好，看到重複的問題心裡會有一點點⋯⋯但是我不可以對客人不禮貌～」，所以只好深呼吸一下繼續回訊息。

同場加映：金剛小嫻一隻雞翼賣40蚊被網民公審賣太貴 34字正面回應擊退負評（點擊放大瀏覽）▼▼▼

同場加映：小嫻瘦8kg曬比堅尼照 姣好身材展露無遺 金剛即留言宣示主權（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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