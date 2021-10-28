金剛小嫻突宣佈「無法擺攤」揭背後隱情　粉絲哀嚎：一切都變了！

【金剛／小嫻／雞翼】金剛（李信樵）與女友小嫻（黃瑜嫻）創業賣雞翼，嘗試冷凍宅配卻遭網友嫌太貴，讓兩人決定開直播談創業辛酸史，一度淚崩模樣讓粉絲心疼。沒想到，銷售量隨後激增，10月仍在出貨9月的訂單。



小嫻26號在Facebook震撼宣佈大事，讓不少粉絲感嘆可惜。 開始從事宅配以來，從採買、下訂、料理、包裝到出貨，都是由小倆口親自包辦，應付不暇到10月份仍在出貨9月的訂單，小嫻於19日才向訂貨者致歉，也承諾會盡快出貨。而日前她又在Facebook發文震撼宣佈，「基本上沒辦法出去擺攤了。」

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談及無法到街上擺攤的原因，小嫻說明，因為每天晚上包完雞翼後，要開始黏紙箱準備隔天的出貨事宜，等於晚上的時間都在忙，且每天煮的量都出貨給宅配客人，因此「沒有多的量可以拿出去擺」。

PO文曝光後，網友紛紛感嘆，「當初就是你們有在墾丁擺攤，才讓我們有熱情去逛街的，現在一切都變了」、「啊，希望1月有擺攤可以看到你們」、「顧請一個人包，妳們出去擺攤」、「加油，需要小幫手幫忙嗎？」、「12月要擺噢！下墾丁找你們」、「辛苦了。再忙也要找時間休息」，不過，她在文末留下「11月再安排」的伏筆，也讓粉絲期待未來仍有機會擺攤。

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