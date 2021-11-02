金剛小嫻賣雞翼被當成詐騙集團　錯漏百出「地址寫錯寄到別人家」

金剛小嫻賣的雞翼推出宅配服務後，線上訂單大增，日前小嫻才宣告因為忙著處理宅配的事，所以10月已無法出門擺攤，日前又再曝光目前訂單的出貨進度有稍稍提前，同時也透露這段時間在處理訂單時發生的一些小狀況。



宅配料理雞翼的工作基本上都是小嫻與金剛兩人純手工製作處理，從煮雞翼到包裝，回覆訂單客服，兩人都親自處理，因此也遇到一些小狀況，像是「家人已經代收了，本人卻不知道」或是「地址寫錯寄到別人家」。

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因此她表示「不管是什麼狀況，我們都會打電話給客人確認，有時候還被誤會是詐騙集團咧」，最後也提醒大家「我們不會打電話給客人說匯款的帳號，都是要在訂單裡取得虛擬帳戶，號碼金額不對都沒辦法匯款成功，也是為了防止詐騙集團打電話騙人。」

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