金剛就40蚊雞翼道歉：我們已經很努力在拼…　不忘感謝女友小嫻

金剛和小嫻兩人9月開始賣冷凍宅配雞翼，小嫻昨晚發臉書，有感而發表示賣宅配雞翼至今滿一個月，她坦言剛上線的那兩周壓力很大，「因為很多客人會以為我們全部都是現貨，急著要收到貨，但我們一天煮的量還不夠出半天的訂單，所以我們到現在還在煮九月的訂單」，她也向客人們道歉，「讓你們久等了。」



她感嘆每天都覺得時間不夠用，「因為堅持新鮮現做，（主要也是我們做不了太多啦），所以我們都是當天現做馬上真空冷凍，冷凍超過12小時之後，隔天早上7點起來包裝，自己開車載去宅配站出貨。」

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過程雖辛苦繁瑣，但兩人甘之如飴，她表示很開心能帶給大家幸福的滋味，因為要先把訂單消化完，所以目前網站顯示為缺貨中，也因為要先處理9月訂單，所以最近也沒有多餘的食材再去擺攤，自嘲以後可能要改成快閃店。

金剛也在臉書發滿月文，他感謝小嫻一路相伴，喊話「辛苦了我的嫻隊長」，他表示所有的東西都是兩人自己一手包辦，「採買，下訂，網站，後台，金流，料理，包裝，出貨，甚至是最困難的客服，都是團隊自己完成的，對了，我們的團隊就是剛團長，跟嫻隊長」

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金剛也向久候的客人道歉，「但我們已經很努力在拼出貨了，畢竟鍋子就這麼大，一天能出的量也就這麼多了，希望已下訂但還沒收到貨的朋友能在多點耐性，我們一直都有按照訂單順序在出貨，很快就會輪到你們囉！」

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