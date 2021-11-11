當家主母｜惠英紅演技大爆發掀話題　做配角搶盡女主蔣勤勤風采

由「金牌監製」于正製作的清裝劇《當家主母》近日開播，在微博引來不少話題。其中有份參演的「影后」惠英紅話題度更一直高企不下，憑其精湛的演技屢屢受到讚賞，無論眼神﹑表情﹑動作都演得恰到好處，完全沒有表演痕跡，使觀眾非常有代入感，搶盡了女主角蔣勤勤﹑楊蓉的風采，大家對她有讚無彈。

《當家主母》開播引起不少熱話 。（《當家主母》微博圖片）

在劇中當配角的惠英紅戲份不多，飾演任家姨奶奶陳曉紅的她將「慈母多敗兒」的人設演繹得非常好。在任家中地位不高的她非常縱容自己兒子任如風（李逸男飾），對兒子屢屢犯下的錯誤她都包庇對方，將溺愛的一面演繹得恰到好處。

惠英紅將「慈母多敗兒」的人設演繹得非常好。（影片截圖）

好像兒子因被騙而勾結海盜差點犯下大錯，惠英紅知道後立即表現出維護兒子的決心，在大奶奶蔣勤勤面前表現得委屈與害怕的模樣，特別是她一雙眼神自然流露眼淚，最後裝病為兒子解圍。在裝病的過程中被蔣勤勤發現，惠英紅將懼怕的神情表現得淋漓盡致，更二話不說低頭落淚，而淚珠實實在在自然流下，再加上她的肢體動作將自己捲在一起，表現出害怕的感覺，同蔣勤勤強勢的氣息形成強烈對比，一個眼神﹑動作搶盡了她的風頭，讓網友們激讚演技無得彈，根本是天生演技派。

裝生病展現委屈感覺。（影片截圖）

眼神全是戲。（影片截圖）

還有兒子再三闖禍得罪蔣勤勤，惠英紅當下撐摑他，巴掌式教子的方法十分可愛。在這一場表演中，她詮釋了寵愛一面，雖則在狼狠狠掌摑對方，但臉上充滿愛意一雙眼神流露出打在兒身痛在娘身的感覺，而她自己亦留言道：「陳曉紅人生課堂之，母愛有多深，下手就有多重。」將一個小人物角色演得非常好，所以網友都表示：「這演技已經是天花板了。」非常帶感。

惠英紅撐摑兒子。（影片截圖）

二人在個性上形成強烈對比。（影片截圖）