林峯老婆帶一歲囡囡睇藝術展　張馨月竟被網民質疑借女兒炒作

由林峯主演的新劇《星辰大海》近日在內地熱播，老婆張馨月不時在微博分享自己追看老公劇集的照片，更與網民討論劇集，以實際行動支持老公！而張馨月自從去年誕下囡囡「格格」後，專心相夫教女，日前她就帶囡囡去睇展覽，她在微博Post出一系列靚相，並寫道：「孩子喜歡色彩，色彩影響認知，給她一個五彩世界，願她擁抱繽紛未來。」
相中所見張馨月抱着囡囡欣賞眼前的畫作，戴上帽子的「格格」相當可愛，不用媽咪扶着已經行得四平八穩，在展館內周圍走，更望着展品「手指指」，似乎十分好奇，而張馨月就溫柔地看着寶貝女，畫面溫馨。不過就有網民質疑只有一歲幾的格格根本看不懂藝術品，狠批張馨月借女兒炒作：「好媽媽會保護孩子免遭打擾，而不是滿足自己的愛秀心理」，但亦有人認為張馨月此舉是為了培養囡囡對藝術的興趣，拓展視野，更感嘆「格格」成長了不少，雖然只看到背面，但都可見十分可愛！
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