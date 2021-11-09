倪晨曦示範新款時尚內衣　型格又不失性感：不要問我為什麼變辣妹

仙氣女神倪晨曦（Elva）在去年父親節宣布有喜，同年11月誕下囝囝Virgil，轉眼間Virgil已經一歲大。雖然Elva已經結婚生B，但成為了人妻人母之後的她依然又靚又Fit，身材完全零走樣。日前Elva就穿上Fendi x SKIMS新款時尚內衣，大曬Fit爆身形：「不要問我為什麼今天變辣妹，因為Fendi x SKIMS今天開賣，在指定門市和網站都可以選購啦！」
+85
Fendi x SKIMS是由美國名媛Kim Kardashian與Fendi女裝創意總監Kim Jones合作推出的新系列，Kim在2019年推出品牌SKIMS，齊集日常內衣、家居服、塑身內衣等，而今次的新系列就有別於品牌一貫的黑白裸色調，反而用上了鮮明色彩及緊身飾帶等，再印上FENDI X SKIMS的標誌。而穿上品牌內衣的Elva，再披上針織外套，型格又不失性感，不少粉絲都留言大讚：「每天都是辣妹」、「正」、「又靚又Cool」！
甄子丹汪詩詩名下物業眾多 過億獨立屋擁無敵海景設私人健身室謝芷倫疑被中年肥叔叔求婚成功 高調曬定情公仔：我願意74歲陳寶珠銀髮現身精神奕奕 曾傳患上呼吸系統惡疾身體抱恙61歲朱寶意息影多年氣質不減 愛女遺傳優良基因做Model康子妮離婚後投身保險界屢獲大獎 林曉峰轉戰內地靠綜藝節目爆紅