倪晨曦示範新款時尚內衣　型格又不失性感：不要問我為什麼變辣妹

仙氣女神倪晨曦（Elva）在去年父親節宣布有喜，同年11月誕下囝囝Virgil，轉眼間Virgil已經一歲大。雖然Elva已經結婚生B，但成為了人妻人母之後的她依然又靚又Fit，身材完全零走樣。日前Elva就穿上Fendi x SKIMS新款時尚內衣，大曬Fit爆身形：「不要問我為什麼今天變辣妹，因為Fendi x SKIMS今天開賣，在指定門市和網站都可以選購啦！」



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Fendi x SKIMS是由美國名媛Kim Kardashian與Fendi女裝創意總監Kim Jones合作推出的新系列，Kim在2019年推出品牌SKIMS，齊集日常內衣、家居服、塑身內衣等，而今次的新系列就有別於品牌一貫的黑白裸色調，反而用上了鮮明色彩及緊身飾帶等，再印上FENDI X SKIMS的標誌。而穿上品牌內衣的Elva，再披上針織外套，型格又不失性感，不少粉絲都留言大讚：「每天都是辣妹」、「正」、「又靚又Cool」！