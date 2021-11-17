以吾之名｜盤點「老大」朴喜洵10部代表作！原來演過《三更》

【以吾之名／朴喜洵／Netflix】飾演Netflix韓劇《以吾之名》中「老大」崔武鎮的朴喜洵其實出道非常早，話劇出生的他早在1994年就以短篇電影《2001 想像》跨入影圈，作品累積至今已超過35部，除了參與過經典恐怖片《三更》、賣座劇情片《魔女首部曲：毀壞》與《1987：逆權公民》，更曾憑《七天》獲韓國青龍電影獎；且除了上述片中兇悍嚴肅的角色，他也曾在《美麗的世界》、《我的爸媽好性福》等作品中有過搞笑、浪漫的戲劇形象，不論什麼樣的類型片都駕馭地非常好！

文：Daniel Hsu, Boga, Frances（GQ Taiwan）



【圖輯】盤點《以吾之名》朴喜洵10部代表作（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《三更》｜電影｜2002年

很多人都只知道《三更之回家》，但實際上《三更》這部經典恐怖電影是由三位來自不同國家的導演共同執導，除了香港陳可辛的《回家》，還有韓國金知雲的《失憶》與泰國Nonzee Nimibutr的《輪迴》，劇情皆為極具亞洲民俗風味的鬼故事。其中朴喜洵參與的是《失憶》部分，故事講述一位精神憂鬱的男子夜夜夢見妻子遇害，已故妻子的亡魂一直在尋找能讓她安息的理由，並在過程中戳破了過往幸福的假象、進而探討兩夫妻間長久以來的問題；而朴喜洵在片中以配角的方式飾演女主角的姊夫。

二、《七天》｜電影｜2007年

電影《七天》故事描述一名女律師的女兒慘遭綁架，她必須為一位殺人犯辯護、並使他在七天之內無罪釋放，才能救回女兒的故事。而朴喜洵於劇中飾演的是一位正義刑警，並以此角順利奪下第29屆韓國青龍電影獎男配角、第7屆大韓民國電影大賞男配角，以及第9屆釜山電影評論家協會獎男配角等諸多肯定，此後知名度大開。

三、《赤腳夢想》｜電影｜2010年

《赤腳夢想》是改編自韓國足球運動員金信煥的真實故事，曾入圍第83屆奧斯卡金像獎最佳外語片。劇情主要描述主角元光（朴喜洵 飾）在欠下巨額債物後，前往東帝汶尋求商機，卻意外成立了一支青年足球隊，並開始帶領孩子準備國際競賽、逆襲奪得冠軍的故事。朴喜洵在此作中展現了不同過去片型的好演技，更因此入圍青龍獎和大鐘獎的最佳男主角！

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四、《1987：逆權公民》｜電影｜2017年

《1987：逆權公民》同樣改編自真實故事，是發生在1987年韓國「6月民主運動」中的「朴鍾哲拷問致死事件」。當時大學生朴鍾哲在不當的偵訊過程中猝死，為了湮滅真實死因，警方竟要求以最快速度火化遺體；檢察官認為案情不單純，便展開了一場激烈攻防戰。而由朴喜洵飾演的「趙班長」與手下警員，則被要求務必平息此事、埋藏真相。站在民主之前，實屬一段難過的歷史。

五、《V.I.P》｜電影｜2017年

除了崔大叔，朴喜洵過去也曾出演過許多硬漢角色，像是《V.I.P》的北韓前特務「李大範」。《V.I.P》是由李鍾碩主演北韓高官之子「金光日」，同時也為連續殺人犯，但因為政府包庇，警方始終無法將他擒拿定罪，並更牽扯出各國的政治利益。北韓特務「李大範」（朴喜洵 飾）與南韓刑警「蔡易道」（金明民 飾）打算聯手捉拿「金光日」，但檯面上的合作下，其實藏有政黑及私心，大量鬥智鬥槍法的片段，更增添了電影的震撼度。

六、《魔女首部曲：毀壞》｜電影｜2018 年

《魔女首部曲：毀壞》是由青龍獎最佳編劇朴勳正執導的懸疑驚悚片，由金多美、崔宇植、趙敏修與朴喜洵共同主演，2017年上映時曾創下極高票房，第二季也已在去年正式開拍。主角「具姿尹」在一對老夫妻的撫養下長大，是一位品學兼優的模範女孩；後來因家中經濟衰退而報名參與選秀比賽，以獲得獎金、貼補家用。不料卻在備受矚目的同時，開始遇見各種奇怪的陌生人……其中朴喜洵飾演的角色，便是一位對她窮追不捨的人。

七、《朝鮮鄉民團》｜電影｜2019 年

朴喜洵於韓國歷史喜劇《朝鮮鄉民團》也曾穿上古裝，飾演朝鮮八道的掌權者「世祖」。劇中戲子團是在全國散布謠言、蠱惑人心的團體，權貴大臣「韓明澮」想利用他們讓百姓知道殺了侄子以篡奪王位的世祖，他能當上君王是上天的旨意，以正統身分名留青史，然而在這背後卻隱藏著政治陰謀。

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八、《美麗的世界》｜劇集｜2019 年

平凡家庭的兒子轉學至新校園，卻屢遭霸凌還墜樓昏迷。《美麗的世界》以兒子昏迷在原本幸福的家庭中投下震撼彈，家屬為了找出兒子被霸凌的真相，必須暫時壓抑悲傷、四處奔走。朴喜洵在劇中飾演愛家的爸爸，腳踏實地當著高中物理老師、照顧家人，並堅持以善待人，在開始調查意外後，他更是全家人的精神支柱，讓他們能共同抵禦人性的黑暗，擁抱並治癒著彼此的傷痛、迎來美麗的世界。

九、《我的爸媽好性福》｜電影｜2019 年

家庭喜劇《我的爸媽好性福》，由朴喜洵與陳慶出演家庭生活「性」福美滿的夫拍檔，結婚 20 年、育有三位子女的他們仍如膠似漆，然而甜蜜的生活卻在男方的朋友「美熙」（黃雨瑟惠 飾）搬到隔壁後掀起了波瀾。在劇中朴喜洵的個性較「不正經」，加上本劇的家庭相處模式跳脫一般亞洲家庭印象，是較開放的，因此彼此間能更坦誠地表達想法，還帶有音樂劇的元素，是會讓人捧腹大笑的喜劇！

十、《以吾之名》｜劇集｜2021 年

朴喜洵在《以吾之名》中飾演的「崔武鎮」平常是西裝筆挺的酒店總裁，私底下則是毒品組織「東川派」的兇悍老大，然而看似冷酷無情的他，在面對女主角「智友」（韓韶禧 飾）時卻又會不經意流露出溫柔與體貼的一面。該劇讓他的熟男形象推至高峰，甚至有不少女粉絲蜂湧至他的IG留言「媽媽，我喜歡上50＋的大叔了」造成一股風潮。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《以吾之名》朴喜洵 10 部經典片單！經典恐怖片《三更》、賣座劇情片《魔女首部曲：誕生》與《1987：黎明到來的那一天》原來他都有參演！】