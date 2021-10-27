以吾之名｜韓韶禧18禁新劇全裸激戰　「最強小三」屢演情慾話題作

《梨泰院 Class》、《魷魚遊戲》陸續播出以後，Netflix 串流媒體服務器中的「韓劇」顯然受到更大的關注。其中成功的原因，不僅是劇情節奏的安排受到討論，男/女主角的「顏值比拚」也成為屢獲大眾芳心的存在。



而在繼上述兩部大火過後，在熱烈效應的加持下使得 Netflix 平台上的韓國原創劇《以吾之名》備受關注。這部影集共有 8 集，是一部懸疑犯罪夾雜愛情元素的「19 禁」限制級片型，劇情內容講述女主角「韓韶禧」扮演的女高中生「尹智友」，為了幫父親報仇雪恨而加入黑幫組織「東天派」，爾後接受組織命令，希望能倚靠收集而來的資源，調查出父親死亡的真相。

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但這看似一般走向的情節套路，事實上除了在劇情與對話中隱含著大量對人性的描寫，其拚搏的動作戲碼和影射藥物使用，以及女主角經歷的「各種刺激」才是這部精采的地方。不過亦必須說的是《以吾之名》最受關注的地方，無疑是韓韶禧與男主角安普賢的「全裸激戰畫面」而廣受好評，刺激程度更被韓劇粉絲們讚譽比《魷魚遊戲》更值得一看。乘著話題之中， COOL「電影視界」便來推介「韓韶禧」演出《以吾之名》之前曾飾演的「19 禁話題之作」。

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《夫妻的世界》

韓韶禧與朴海俊、金喜愛共同主演的《夫妻的世界》，是一部改編《DoctorFoster》電視影集的人氣韓劇。劇情描述夫妻之間在歷經出軌、猜疑階段後，進入復仇漩渦所發生的感情過程，完全呼應現實生活之間所會發生的事。但是這部韓劇會被受到討論，不僅是劇情寫實，由韓韶禧主演的「呂多景」，憑藉冰心精緻的外貌與無贅肉的身材曲線，通過《夫妻的世界》的「情慾演繹」被封為男人不可能不心動的「最強小三」。

《無法抗拒的他》

除了《以吾之名》，事實上韓韶禧與宋江主演的《無法抗拒的他》也在 Netflix 造成廣大迴響。故事講述韓韶禧飾演的「劉娜比」，就算曾經受傷過仍然渴望擁有一段愛情，不過卻和只想享受曖昧，由宋江飾演的男主角「朴宰彥」擦撞出意想不到的戀愛過程。當然，《無法抗拒的他》廣受熱議也是事出有因。戀愛情節儘管是劇中的重點部分，但是互動上的唯美意境也是其焦點，韓韶禧與宋江在床上的「脫衣肉搏」至今仍然看得臉紅心跳。記得韓韶禧、宋江在仔細看完片段後，宋江更驚訝的公開表示：「這麼色…可以播嗎？」由此可見情慾戲碼絕對十足！

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總結：



其實除了現在韓韶禧主演的《夫婦的世界》、《無法抗拒的他》等近幾部知名的作品以外，像是《深淵》、《金錢之花》亦在過去受到不少好評。韓韶禧在顏值的優勢下，經過長年飾演不同的角色定位，其演技層次也逐漸的昇華到位。最後，若早已看完 Netflix 現正熱播的《以吾之名》朋友們，不妨可留言妳對這部劇的看法。

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