鄭愷火鍋店門外被掛控訴橫額　疑與股東爆金錢糾紛

不少明星除了專注演藝工作之外，還有投資副業的習慣，而內地男星鄭愷就是其中一位。他於去年在寧波開設火鍋店「火鳳祥」，開張當日還廣邀不少圈中好友出席宣傳，火速使該店成為網紅店生意超級好。未料，近日卻爆出股東糾紛，店門外被掛上印有「掌櫃鄭愷割韭菜詐騙，投資人血本無歸」的紅色布條，事件一度登上微博熱搜備受討論。

「火鳳祥」開張時期人山人海。（視覺中國）

據網友爆料，其實在9號的時候已經看見有七﹑八個人來到店舖門外拉起布條，上面印有「火鳳祥掌櫃鄭愷割韭菜詐騙，投資人血本無歸」的字眼，疑是股東之間金錢糾紛。

事實上，「火鳳祥」開業不久已經負面新聞多多，先被四川成都某火鍋店指控其裝修有抄襲的嫌疑，後來就發聲明表示會透過相關人士進行調查，及後又被爆料指店舖販售變質食材，就遭到浙江省市場監管局約談，當時店舖亦隨即發出聲明道歉，揚言會加強管理食材、衛生等問題，店舖的名聲亦開始急速下降。

店舖門外被掛上布條。（微博圖片）

另外，據網友根據「天眼查」（內地公司各類信息網站）查出，發現鄭愷同經理人程倩所持股的企業公司目前已經退出火鳳祥的股東行列，在這間持股公司中鄭愷佔有70%股權，對於被掛布條一事鄭愷方目前沒有回應。

鄭愷被發現持股公司目前已經退出火鳳祥的股東行列。（微博圖片）