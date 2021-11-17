曾舜晞繼《倚天屠龍記》再演武俠劇　《說英雄誰是英雄》卡士超強

【說英雄誰是英雄／曾舜晞】武俠劇迷的福利來啦！《四大名捕》原著作者又一力作翻拍，新劇《說英雄誰是英雄》改編自溫瑞安同名武俠小說，由新版《倚天屠龍記》的「 張無忌」曾舜晞，搭檔《創造101》爆紅的楊超越擔綱主演，並請到陸劇《東宮》、《司藤》導演李木戈指導，值得一提的是該劇還有《長歌行》劉宇寧、《枕上書》陳楚河、《陳情令》孟子義等高人氣演員加盟，超強卡司令人期待！



劇情簡介

善良勇敢的少年王小石（曾舜晞 飾）下山遊歷，初入江湖，機緣巧合下結識了溫柔（楊超越 飾）、白愁飛（劉宇寧 飾）、蘇夢枕（陳楚河 飾）等人，與他們建立了一生的友誼，並在風雲際會的京城江湖中，體會到兄弟義氣、紅塵纏綿，由懵懂少年逐漸成長為獨當一面的「英雄」。

【圖輯】《說英雄誰是英雄》角色介紹（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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上映資訊

拍攝時間：2020.11.16-2021.03.29

▶開播時間：暫定2022年

頻道平台：騰訊

導演：李木戈

主演：曾舜晞、楊超越、劉宇寧、陳楚河、孟子義、孫祖君

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