鄭中基爆《無賴》被TVB改走煙字　《狂人日記》MV食煙冇犯法例？

今日（13/11）鄭中基（Ronald）於YouTube上載了最近影片，大爆當年大爆當年上TVB節目《勁歌金曲》時，被TVB要求改《無賴》的歌詞：「《無賴》有句歌詞TVB一定要我改咗先可以參加《勁歌金曲》，就係『曾話過要戒煙，但講了就算』，佢唔知點解唔畀我講戒煙，我就特登要入過錄音室錄過另外一句歌詞『要儲錢但講了就算』。」事件發生後更令他耿耿於懷，甚至拒絕再亮相TVB。



鄭中基（Ronald）於Youtube上載了最近影片，大爆當年大爆當年上TVB節目《勁歌金曲》時，被TVB要求改《無賴》的歌詞。（截圖）

鄭中基MV出現食煙畫面。（Youtube截圖）

當年的《無賴》TVB版是改了「戒煙」變成「儲錢」版本。（影片截圖/TVB）

《香港01》翻查2005年十大勁歌金曲節目，發現鄭中基也唱了「曾話過要戒煙，但講了就算」這句歌詞。（影片截圖/TVB）

《香港01》記者致電向陸偉雄大律師查詢，他透過電話回覆：「喺節目可唔可以講個『煙』字要睇返當年規例，十幾年前可能會嚴啲，而家法例可能會寬鬆啲。」他解釋，就正如以往不會批准講粗口，但現在卻會容許一樣，法例是會與時並進的。

陸偉雄大律師。（資料圖片）

不過，陸偉雄大律師也指出很難會因一個字而違反相關規定：「講一個『煙』字就犯法？唔會㗎。」

江𤒹生（AK）的音樂MV《三個字》也出現吸煙畫面。（MV截圖/ViuTV）

條例不止適用於無綫電視（TVB），也同樣適用於ViuTV。其中Edan的《小諧星》就有飲酒畫面，江𤒹生（AK）的《三個字》和柳應廷（Jer）的《狂人日記》更有吸煙畫面出現。

柳應廷（Jer）的《狂人日記》出現吸煙畫面。（MV截圖/ViuTV）

關於音樂MV中出現食煙畫面會否有可能觸犯相關條例，陸偉雄大律師回覆：「最緊要唔好賣廣告，只係食煙飲酒冇可能犯法，要睇整體畫面，例如食煙就冇問題，但係有個煙盒有個煙草牌子就可能唔得，因為係賣廣告。」他補充，如果畫面中放大了香煙上的香煙牌子就會有問題，但只是存在於整體畫面上就容許的，因為是吸煙本身就是日常生活一部分。



《香港01》以電郵向TVB查詢，有關當年要求鄭中基改歌詞事宜，TVB回覆：「據企業傳訊部及製作部資料所得，本台並沒有此類指引，亦尋找不到相關資料記錄。」