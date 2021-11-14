港男鄭健樂Rocky離婚後努力賺錢養家　避談囝囝狀況甚憂心

藝人鄭健樂（Rocky）於周日（14日）出席香薰精油學校的開幕活動。有兩個囝囝的Rocky希望帶囝囝一齊參加親子課程，透過香薰精油幫他們紓緩情緒和幫助學習。現年54歲的鄭健樂（Rocky）早前透露與太太辦理離婚，Rocky當年為了想有更多時間照顧兩個患有自閉症的兒子，於2010年10月離巢無綫，轉投健身行業擔任私人健身教練。Rocky接受《香港01》訪問時表示近來就比較忙，月尾有健康博覽做健康大使，現在正在拍TVB劇《四十二章經》。



Rocky出席活動時表示近來比較忙，月尾有健康博覽做健康大使，現在正在拍TVB劇《四十二章經》。（周倪瑩攝）

早前有報道指在疫情的影響下，他工作的健身室多次被迫停業，所以經濟陷入困境。對此，Rocky承認要努力賺錢養家，而他亦回歸TVB拍劇，被問到是主動提出回巢還是有人想他幫手拍劇，他只說︰「多謝啲監製照顧我。」除了拍劇外，Rocky現時仍有做Freelance的私人健身教練，至於會否想賺多點錢給小朋友好的生活，Rocky就表現得心情低落，且表示︰「唔想講咁多關於我兩個仔嘅嘢。」在旁的經理人說︰「佢一講忍唔住就會喊。」有關拍劇方面，Rocky說︰「嚟緊都會有套新劇，飾演警察嘅角色，詳情就唔方便透露住。」而他亦有意繼續拍劇和在演藝方面發展。

有關家人的事情，Rocky不願透露太多。（周倪瑩攝）

Rocky自1990年代開始從事健身行業，曾擔任張學友及李蕙敏的私人教練，開設訓練營教授健身技巧。2005年，他參加《香港先生選舉》和奪得「健力組」冠軍，但在最後投票中因得票率不及「瀟灑組」冠軍高鈞賢，而未能成為總冠軍，他其後簽約成為無綫電視旗下藝員入行。

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