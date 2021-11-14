黃曉明「一個人的生日」照片藏亮點　疑透露同Angelababy婚變真相

內地明星夫妻黃曉明和Angelababy的婚變傳聞越演越烈，前段時間不少爆料人士暗示兩人情逝，但兩人積極否認婚變，只是互動也明顯變少。



黃曉明本月13日迎來44歲生日，他在微博上傳慶生照，並有兒子「小海綿」祝賀卡片，但是妻子Angelababy未現身，讓人懷疑，可又藏有一亮點，似乎仍是向Angelababy示愛。

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黃曉明微博曬出一系列慶生照，「感謝驚喜，充電完畢」，而他的背後，無論是背景、身邊立牌到蛋糕，滿滿都是卡通人物「比卡超」，先前Angelababy曾多次表示「這是我最愛的動畫」，讓網友認為這是向妻子隔空示愛。

只是愛得也隱晦，讓人不免懷疑，還有網友表示「從去年開始Angelababy就沒有再發文祝壽了」，另外黃曉明也貼出兒子的祝賀卡片，連他自己都說「最好最窩心的禮物」，網友們紛紛祝賀，「小海綿好暖心」、「哇！好可愛的字」、「小海綿這字寫得太可愛啦，和奶爸很配」。

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