吳婉芳大仔胡智略娶霍英東孫女霍詠盈　低調豪門婚宴獲張學友獻唱

現年54歲的前港姐吳婉芳當年與富商胡家驊結婚後就淡出幕前，婚後育有兩子一女，分別是大仔胡智略（Casper）、二仔胡智同（Lynus）及女兒胡智晴（Helene），原來Casper在三兄妹中率先成家立室，日前迎娶霍英東孫女霍詠盈（Caroline）。

Casper迎娶霍英東孫女Caroline。（IG@carolinefwy）

Casper比Caroline細一歲，四年前被揭發展姊弟戀，愛得低調的她們只曾公開過一張慶祝生日的合照。今日（14日）有報道指，兩人日前舉行婚禮，由弟弟Lynus擔任伴郎，Casper在婚宴上親自表演結他，Caroline就演奏小提琴，吳婉芳契哥張學友都有出席婚禮，現場獻唱《每天愛你多一些》。

Caroline今晚亦在社交平台貼出兩人婚照，感謝所有人的祝福，又以胡太身份承諾將愛延續：「家人是Caspar和我人生中最重要的人。我們能結為夫婦，最想多謝的是我們的家人。謝謝您們無私的愛和支持，我們會並肩地走未來的路，把您們的愛和教導延續下去。感謝賓客朋友們的厚愛和慷慨，很榮幸有您們見證我們展開人生新的一頁。謝謝兄弟姐妹們，以前跟將來都陪伴我們成長。」

之前Caspar練結他，原來是為婚禮做準備。（IG@casparwoo）

現年26歲的Caspar畢業於華仁書院和哈羅公學，並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系，之後繼續修讀碩士學位，現時在香港工作。今年8月他在IG開設賬號，並以「音樂人/樂隊」的身份介紹自己，似乎有意進軍樂壇。

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